Κίνα: Διευρύνει τη «μαύρη λίστα» με ιαπωνικές εταιρείες

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Με θυγατρικές της Mitsubishi Electric και της Mitsubishi Heavy Industries μεταξύ άλλων διευρύνει το Πεκίνο τη «μαύρη λίστα» των ιαπωνικών εταιρειών οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο με την Ιαπωνία, την οποία κατηγορεί για «νέο τύπο μιλιταρισμού» υπό την κυβέρνηση της Σανάε Τακαΐτσι.

Η απόφαση της Κίνας να περιορίσει τις κινεζικές εξαγωγές ειδών «διπλής χρήσης» που μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο πολιτικούς όσο και στρατιωτικούς σκοπούς, αποτελεί την τελευταία κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης που έχει οδηγήσει τις σχέσεις Ιαπωνίας-Κίνας στη χειρότερη κατάσταση εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Το Πεκίνο είναι εξοργισμένο με την Τακαΐτσι για την περσινή δήλωσή της ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να εμπλακεί στρατιωτικά σε μια περιφερειακή σύγκρουση εάν η Κίνα εισέβαλλε στην Ταϊβάν. Η Κίνα έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Τόκιο για «επιθετική επαναστρατιωτικοποίηση» και για παραβίαση του ειρηνιστικού συντάγματος της Ιαπωνίας.

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που στοχοποιούνται

Στις εταιρείες που προστέθηκαν στη λίστα ελέγχου εξαγωγών περιλαμβάνονται θυγατρικές της Mitsubishi Electric και της Mitsubishi Heavy Industries. Οι περιορισμοί θα ισχύουν επίσης για αρκετούς ιαπωνικούς κυβερνητικούς ερευνητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Ινστιτούτου Αμυντικών Σπουδών (National Institute for Defense Studies).

Οι κινεζικές αρχές απαγορεύουν σε κινέζους εξαγωγείς να πωλούν στις οντότητες που περιλαμβάνονται στη λίστα περιορισμών, ενώ απαγορεύεται επίσης σε ξένους οργανισμούς ή ιδιώτες να πωλούν είδη διπλής χρήσης που κατασκευάστηκαν ή προέρχονται από την Κίνα.

Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα είχε επεκτείνει για τελευταία φορά τη λίστα σε 40 εταιρείες τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα με τη διευρυμένη λίστα ελέγχου εξαγωγών, το υπουργείο Εμπορίου της χώρας έθεσε τη Δευτέρα 20 ιαπωνικές εταιρείες και οργανισμούς σε λίστα επιτήρησης, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπόκεινται σε στενότερο έλεγχο για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με πιθανές τεχνολογίες διπλής χρήσης. Η λίστα περιλαμβάνει θυγατρικές των: Fujitsu, Mitsui E&S, Hitachi, Komatsu, Terra Drone

Εργαλειοποίηση του εμπορίου

Η στοχοποίηση ιαπωνικών εταιρειών από το Πεκίνο είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της εργαλειοποίησης του εμπορίου από την Κίνα τα τελευταία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα διαπίστωσε τον Απρίλιο ότι το Πεκίνο έχει σχεδόν τριπλασιάσει τους ελέγχους στις εξαγωγές τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν και ορισμένα μέτρα ελήφθησαν ως αντίποινα σε χώρες της Δύσης, οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι έλεγχοι του Πεκίνου έχουν επίσης στοχεύσει πολλές φορές εμπορικά «σημεία συμφόρησης».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε: «Η Ιαπωνία δεν έχει μετανοήσει, αλλά αντίθετα έχει προχωρήσει περαιτέρω στον λάθος δρόμο, επιταχύνοντας τον νέο τύπο μιλιταρισμού της, επισπεύδοντας την επαναστρατιωτικοποίηση, αναπτύσσοντας επιθετικά όπλα και εκτοξεύοντας επιθετικούς πυραύλους στο εξωτερικό».

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σημείωσε επίσης την απόφαση της Ιαπωνίας να άρει την αυτοεπιβαλλόμενη απαγόρευση στις εξαγωγές όπλων και τις προσπάθειές της να οικοδομήσει ένα «ετοιμοπόλεμο» στρατιωτικό σύστημα, σε κάτι που το Πεκίνο δήλωσε ότι συνιστά απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

Τη Δευτέρα, ο ανώτατος κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας κατηγόρησε σκάφη της Κινεζικής Ακτοφυλακής ότι πλέουν κατά διαστήματα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας σε μια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν, και δήλωσε ότι τα πλοία προέβησαν σε «μονομερείς διεκδικήσεις σχετικά με αυτά τα ύδατα».

Ο Minoru Kihara, ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, δήλωσε: «Τέτοιες δραστηριότητες από την Κίνα είναι απαράδεκτες για την Ιαπωνία και έχουμε επανειλημμένα υποβάλει διαμαρτυρίες μέσω της διπλωματικής οδού».