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Ευρώπη: Σε συνθήκες καύσωνα 150 εκατ. άνθρωποι – Λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους [βίντεο]

Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών, είναι «ο πιο σφοδρός και παρατεταμένος» που έχει ζήσει ποτέ η Δυτική Ευρώπη, θα μετακινηθεί στα Βαλκάνια τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Economy 29.06.2026, 13:35
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Ευρώπη: Σε συνθήκες καύσωνα 150 εκατ. άνθρωποι – Λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους [βίντεο]
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Σημαντικά κύματα καύσωνα σε όλη τη νότια Ευρώπη έχουν ανεβάσει τις θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, πυροδοτώντας για μια ακόμη ημέρα κόκκινους συναγερμούς σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Οι ειδικοί συνδέουν την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση αυτών των καυσώνων με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιώντας ότι τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο συχνά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών, ο οποίος είναι «ο πιο σφοδρός και παρατεταμένος» που έχει ζήσει ποτέ η Δυτική Ευρώπη, θα μετακινηθεί στα Βαλκάνια τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Πάνω από 1300 οι θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη

Πάνω από 1.300 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου λόγω του ρεκόρ καύσωνα που έχει σαρώσει την ήπειρο, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ήπειρο, με άμεση σύνδεση στην κλιματική αλλαγή.

Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη δυτική προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας εκτεταμένα ρεκόρ θερμοκρασιών και σοβαρές επιπτώσεις σε υποδομές και συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 191 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35°C, ενώ συνολικά 381 εκατομμύρια αντιμετώπισαν θερμοκρασίες άνω των 30°C. Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, με ρυθμό διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, τα σχολεία είναι κλειστά, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στην πλατφόρμα X.

Ο καύσωνας λιώνει τα φανάρια σε Ιταλία και Γερμανία

Ένα βίντεο με φανάρια που λιώνουν στην Ιταλία και τη Γερμανία, κοινοποιήθηκε από το Cevre TV, το πρώτο και μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι της Τουρκίας που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε περιβαλλοντικά ζητήματα, σύμφωνα με την πλατφόρμα.

Το βίντεο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζει πώς οι υποδομές καταρρέουν υπό τις σκληρές συνθήκες:

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας

Σε πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ.

Στη Γερμανία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,7°C, στην Πολωνία τους 40,5°C, ενώ στην Τσεχία σημειώθηκαν έως και 41,9°C. Στη Δανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ στους 37°C, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η Ελβετία κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 39°C στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας/Μπίνινγκεν στις 13:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με την ελβετική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη.

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τορίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια, για το Σάββατο και την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39 °C σε ορισμένες περιοχές.

Στη Γαλλία, μετά από ημέρες έντονου καύσωνα με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40°C και το Παρίσι να φτάνει έως και τους 41°C, η κατάσταση μεταβλήθηκε με την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και βροχοπτώσεων που έδωσαν προσωρινή ανακούφιση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αυτά συνοδεύτηκαν και από κινδύνους, καθώς ακραία καιρικά επεισόδια προκάλεσαν ζημιές και νέα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους από το αναμενόμενο από τα τέλη Ιουνίου, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι ηλικιωμένοι. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ εξετάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση μελλοντικών καυσώνων.

Διακοπές ρεύματος και προβλήματα στα συστήματα υγείας

Σε ολόκληρη την ήπειρο, οι συνέπειες είναι εμφανείς: διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις σε μεταφορές και υπερφόρτωση συστημάτων υγείας.

Στην Πολωνία σημειώθηκαν πολύωρες καθυστερήσεις στα τρένα, ενώ σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας και της Τσεχίας χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρες για να δροσιστούν οι πολίτες. Στο Βερολίνο αναφέρθηκαν ακόμη και λιποθυμικά επεισόδια λόγω της ακραίας ζέστης.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιας έντασης καύσωνες είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να συμβούν χωρίς την κλιματική αλλαγή, ενώ προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η έντασή τους ενδέχεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.

Οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι πραγματικές απώλειες μπορεί να είναι υψηλότερες από τις επίσημες καταγραφές, καθώς τα συστήματα έκτακτης ανάγκης δοκιμάζονται στα όριά τους.

Πηγή: in.gr

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