Γερμανία: Ζητά «ψαλίδι» 400 δισ. ευρώ στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

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Η διαπραγμάτευση για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται σε μια από τις πιο δύσκολες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Με το ύψος των δαπανών να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, η Γερμανία, μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, επιλέγει να τραβήξει ξεκάθαρη γραμμή, προειδοποιώντας ότι το προτεινόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στην παρούσα μορφή του.

Η Γερμανία ζητά περικοπές 400 δισ. ευρώ

Η Γερμανία απαιτεί τη μείωση κατά 400 δισ. ευρώ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Multiannual Financial Framework) της περιόδου 2028-2034, το οποίο ανέρχεται συνολικά στα 2 τρισ. ευρώ.

Σύμφωνα με εσωτερικό κυβερνητικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, το Βερολίνο χαρακτηρίζει το προτεινόμενο σχέδιο «οικονομικά μη βιώσιμο» και προειδοποιεί ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, «η επίτευξη συμφωνίας είναι αδύνατη», όπως αναφέρεται στο έγγραφο που επικαλείται το Reuters.

Δύσκολη διαπραγμάτευση μεταξύ των 27

Η αντίδραση της Γερμανίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί ομόφωνη έγκριση από και τα 27 κράτη-μέλη. Με δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο της Γερμανίας στη χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, η διαπραγμάτευση για την επίτευξη συμφωνίας προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Το Βερολίνο εκτιμά ότι το ύψος των προβλεπόμενων δαπανών υπερβαίνει τις δημοσιονομικές δυνατότητες των κρατών-μελών και ζητά ουσιαστική αναθεώρηση της πρότασης πριν προχωρήσουν οι συνομιλίες.

Οι ανησυχίες για τη γερμανική συνεισφορά

Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ακόμη και μετά από περικοπή 400 δισ. ευρώ, ο νέος επταετής προϋπολογισμός θα παραμείνει κατά περίπου 27% υψηλότερος από τον σημερινό, ο οποίος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε περίπου 1,3 τρισ. ευρώ.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η ετήσια συνεισφορά της Γερμανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό θα ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ, γεγονός που προκαλεί έντονους προβληματισμούς στο Βερολίνο για τη δημοσιονομική επιβάρυνση της χώρας.

Πίεση για συμφωνία πριν από το 2028

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας πριν από την έναρξη ισχύος του νέου προϋπολογισμού, τον Ιανουάριο του 2028.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η έγκαιρη συμφωνία είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα καθώς το 2027 προγραμματίζονται σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία, οι οποίες ενδέχεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης σε ένα τόσο κρίσιμο ευρωπαϊκό ζήτημα.