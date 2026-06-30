Κατάρ: Απαγορεύει τον απόπλου όλων των πλοίων και των πλωτών στο Ορμούζ,

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Την απαγόρευση απόπλου των σκαφών παντός τύπου που δεν καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ.

Στην ουσία του ζητήματος απαγορεύονται σκάφη αναψυχής, αλιευτικά και εν γένει όλα τα μέσα, μέχρι νεωτέρας.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ κάλεσε όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες θαλάσσιων σκαφών να διακόψουν αμέσως και μέχρι νεωτέρας την πλοήγηση και τις ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Τα σκάφη που λειτουργούν στο πλαίσιο διεθνών ναυτιλιακών συμφωνιών εξαιρέθηκαν από την παρούσα αναστολή και «μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαδικασίες». Ως εκ τούτου η πλειονότητα των εμπορικών σκαφών μπορεί να συνεχίσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Την δεδομένη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για την ασφάλεια του κοινού, εξαιτίας της πρόσφατης κλιμάκωσης από ΗΠΑ και Ιράν στην περιοχή. Η απόφαση εκδόθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδας και δεν έχει ανακληθεί ακόμα.

For public safety, owners and users of maritime vessels, including leisure boats, fishing boats, jet skis, and all other maritime vessels, are advised to temporarily suspend sailing and all forms of maritime activities, as of the date of this announcement & until further notice. pic.twitter.com/7qSsQVPYoY — Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) June 29, 2026





Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Κατάρ

Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, συνιστάται στους ιδιοκτήτες και τους χρήστες θαλάσσιων σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών αναψυχής, των αλιευτικών σκαφών, των τζετ σκι και όλων των άλλων θαλάσσιων σκαφών, να αναστείλουν προσωρινά την πλεύση και κάθε είδους θαλάσσια δραστηριότητα, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης και μέχρι νεωτέρας.

Εξαιρούνται τα πλωτά σκάφη που υπόκεινται στις διατάξεις των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων και τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαδικασίες. Το παρόν προσωρινό προληπτικό μέτρο έχει ληφθεί κατόπιν συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς ασφαλείας. Το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλους να συμμορφωθούν με την παρούσα ανακοίνωση.

Το υπουργείο Μεταφορών τονίζει ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα ανακοινώνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές μέσω των επίσημων καναλιών.