Wall Street: Κατοχύρωση κερδών

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Με μικρές απώλειες κινούνται οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στον κλάδο των ημιαγωγών, μετά το εντυπωσιακό ράλι του πρώτου εξαμήνου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,51% στις 52.049 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,57% στις 7.456 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,86% στις 25.987 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ, με τη Micron Technology να υποχωρεί κατά περίπου 3% και τη Sandisk να καταγράφει απώλειες άνω του 4%. Οι ρευστοποιήσεις αποδίδονται κυρίως στην κατοχύρωση των σημαντικών κερδών που κατέγραψε ο κλάδος το πρώτο εξάμηνο του έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε κατά 82% στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από την ίδρυσή του το 2000.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η Shutterstock, η μετοχή της οποίας χάνει πάνω από 30%, μετά την ανακοίνωση της Getty Images ότι εγκαταλείπει τα σχέδια συγχώνευσης των δύο εταιρειών, ύστερα από απαιτήσεις της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής. Η μετοχή της Getty Images υποχωρεί κατά περίπου 4%.

Στον αντίποδα, θετική είναι η εικόνα για τις εταιρείες λογισμικού Salesforce και ServiceNow, οι οποίες ενισχύονταν σχεδόν κατά 4% και άνω του 5%, αντίστοιχα, μετά την αναβάθμιση της επενδυτικής τους σύστασης από την Guggenheim σε «αγορά» (buy).

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε με ισχυρές αποδόσεις για τους βασικούς δείκτες της Wall Street. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 8,9%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 2021, ο S&P 500 κέρδισε 9,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 12,8%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα του δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, ο οποίος εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 22%, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 1991.

Καθοριστικό ρόλο στη φετινή άνοδο της αμερικανικής αγοράς διαδραμάτισαν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών. Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο, το ισχυρό ράλι του κλάδου αύξησε τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των Micron, Intel και Advanced Micro Devices (AMD) κατά περίπου 2 τρισ. δολάρια.

Παρά τη μακροπρόθεσμα θετική στάση του απέναντι στον κλάδο, ο συνιδρυτής της Bespoke Investment Group, Πολ Χίκι, εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις έχουν αρχίσει να γίνονται απαιτητικές.

Στο μέτωπο της οικονομίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στις δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές των επιτοκίων στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του πληθωρισμού.

Παράλληλα, τα στοιχεία της ADP έδειξαν ότι ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, έναντι εκτιμήσεων για 110.000 και μετά τις 122.000 του Μαΐου, υποδηλώνοντας επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.