Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων

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Τα βρετανικά ομόλογα έχουν αγνοήσει την έλλειψη σαφήνειας στην οικονομική πολιτική του Άντι Μπέρναμ, του πιθανού διαδόχου που θα αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργό της Βρετανίας, σύμφωνα με τον Τζέιμς Λιντς της Aegon Asset Management.

«Η αγορά ομολόγων με χρυσά ομόλογα αυτή τη στιγμή του έχει δώσει ένα μικρό «πάσο» υπογραμμίζει στο Bloomberg ο Λιντς, ο οποίος επιβλέπει 4 δισ. λίρες. «Δεν έχει αντιδράσει στην αβεβαιότητα και σε αυτόν. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχει αναφέρει μερικές φορές τον σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων».

Ενώ η πρώτη σημαντική ομιλία του Μπέρναμ τη Δευτέρα στο Μάντσεστερ ήταν προεδρικού τόνου, της έλειπαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες πολιτικής, εξηγεί ο Λιντς. Είπε ότι είναι overweight σε ομολόγα με βραχυπρόθεσμη λήξη, προσθέτοντας ότι οι αποδόσεις των ομολόγων με μακροπρόθεσμη λήξη μπορεί να έχουν ακόμα περιθώριο αύξησης σε σχέση με αυτά με βραχυπρόθεσμη λήξη.

Η αγορά βρετανικών ομολόγων ήταν σχετικά ήρεμη τις τελευταίες εβδομάδες, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να κυμαίνονται πλέον γύρω στο 4,8%, μετά από μια έντονη μαζική ρευστοποίηση τον Μάιο, η οποία πυροδοτήθηκε από φόβους για την ταραγμένη πολιτική κατάσταση της Βρετανίας και τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές έχουν καθησυχαστεί από ενδείξεις ότι ο Μπέρναμ μπορεί να τηρήσει τα αυτοεπιβαλλόμενα όρια δανεισμού και δαπανών που υποστηρίζει η καγκελάριος Ρέιτσελ Ριβς.

Η επόμενη δοκιμασία στα βρετανικά ομόλογα

Η επόμενη δοκιμασία για την αγορά ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να είναι όταν ο Μπέρναμ επιλέξει έναν νέο υπουργό Οικονομικών και παρουσιάσει τον πρώτο του προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίζει πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να πληρώσει για τα σχέδιά της.

Μια ακόμη μαζική πώληση ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία αγοράς, υποστηρίζει ο Ζυλιέν Λαφάργκ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Barclays Plc. «Η αγορά μπορεί να έχει τη στιγμή της και να φοβάται λίγο για το επόμενο βήμα στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά για εμάς αυτό θα ήταν ένα σημείο εισόδου και όχι κάτι από το οποίο θα τρέξουμε να ξεφύγουμε», είπε. Εάν οι αποδόσεις των 10ετών βρετανικών ομολόγων φτάσουν στο 5%, ο Λαφάργκ είπε ότι οι επενδυτές θα πρέπει «απλώς να το κάνουν».