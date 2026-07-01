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Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια

Ο χρυσός ολοκλήρωσε το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 χρόνων - Οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο

Markets 01.07.2026, 12:59
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Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Τζούλη Καλημέρη

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Συνεχίζει πτωτικά ο χρυσός μετά την ολοκλήρωση του χειρότερου τριμήνου των τελευταίων 13 χρόνων.

Ο χρυσός έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 με απώλειες 16% και 7,7% από την αρχή του έτους.

Το πολύτιμο μέταλλο είχε κατακτήσει το ιστορικό υψηλό των 5.586,20 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου και σήμερα βρέθηκε κάτω από τις 4.000 μονάδες, αφού είχε υποχωρήσει κατά 2% στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού υποχωρούσαν κατά 1,24% στις αρχές των συναλλαγών στα 3.989,00 δολάρια. Οι τιμές spot κατέγραψαν  πτώση 0,82% στα 3.974,51 δολάρια.

 Fed και δολάριο

Ο βασικός καταλύτης της πτώσης είναι η προοπτική της αύξησης των επιτοκίων από την Fed, που ενίσχυσαν το δολάριο καθιστώντας τον χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους ξένων νομισμάτων ενώ τα υψηλότερα επιτόκια καθιστούν το πολύτιμο μέταλλο λιγότερο ελκυστικό, καθώς δεν προσφέρει αποδόσεις.

Η πρόεδρος της Fed του Κλήβελαντ, Μπέθ Χάμακ επεσήμανε σε τοποθέτησή της ότι δεν βλέπει πολλά στοιχεία ότι τα επιτόκια περιορίζουν την οικονομία και ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να τα αυξήσει για να διατηρήσει τον πληθωρισμό στον στόχο της για 2%.

Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα την ομιλία του Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας για ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ο νέος διοικητής της Fed υιοθέτησε γερακίσια ρητορική στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο παρά την υποχώρηση ο χρυσός διατηρεί βασικό ρόλο στη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου εκτιμά το Amundi Investment Institute.

Στις ενδιάμεσες παγκόσμιες επενδυτικές προβλέψεις του εκτιμά ότι το πιο δύσκολο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής σε συνδυασμό με το υψηλό δημόσιο χρέος και τη διαφοροποίηση των κεντρικών τραπεζών από περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται σε δολάριο εκτιμά ότι θα ενισχύσει τον χρυσό στο δεύτερο εξάμηνο.

«Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν έναν κόσμο στον οποίο η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών δοκιμάζεται, ο πληθωρισμός είναι πιο ασταθής και οι κίνδυνοι συγκέντρωσης αυξάνονται», δήλωσε η Monica Defend, επικεφαλής του Amundi Investment Institute.

«Τα καλύτερα χαρτοφυλάκια για αυτό το νέο καθεστώς μπορούν να αντέξουν διαφορετικά σενάρια: πρέπει να διαφοροποιηθούν σε νομίσματα, να επενδυθούν σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και χρυσό και να διερευνήσουν τομείς μετοχών και διαρθρωτικά θέματα με πειθαρχία».

Γιατί αγοράζουν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες

Σε έρευνα 74 κεντρικών τραπεζών, το 45% δήλωσε ότι σχεδιάζει να αγοράσει ράβδους χρυσού  το επόμενο έτος, το μεγαλύτερο μερίδιο που έχει καταγραφεί ποτέ στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού και την YouGov Plc από το 2018. Μόνο μία δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τις συμμετοχές της, ανέφερε το WGC σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συσσωρεύσει κατά μέσο όρο 1.000 τόνους χρυσού τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αριθμός που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τον μέσο όρο των 500 τόνων της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού συσσώρευσης σημειώθηκε σε ένα κλίμα γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο έχει θολώσει τις προοπτικές για τους διαχειριστές των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Πτωτικά και το ασήμι

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ασήμι κατέγραφαν πτώση 3,34% στα 57,49 δολάρια, ενώ η τιμή spot του ασημιού είχε υποχωρήσει 1,31% νωρίς την Τετάρτη, διαπραγματευόμενη στα 57,80 δολάρια.

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