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Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Xρηματιστήριο Αθηνών 01.07.2026, 12:25
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Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Στην πρώτη πεντάδα των χρηματιστηρίων με τις υψηλότερες αποδόσεις διεθνώς παρέμεινε και τον Ιούνιο το Euronext Athens, καθώς κατέγραψε κέρδη 16%, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank για τις διεθνείς αγορές.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς, η οποία συνεχίζει να ξεχωρίζει μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών.

Όπως υπενθυμίζει η γερμανική τράπεζα ότι το δεύτερο τρίμηνο του έτους κυριαρχήθηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην υπογραφή μιας προσωρινής συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να καταγράφει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία.

Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας συνέβαλε στην εξασθένηση των φόβων για στασιμοπληθωρισμό, ενισχύοντας τόσο τις αγορές ομολόγων όσο και τις μετοχές διεθνώς. Ενδεικτικά, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 15,2% σε όρους συνολικής απόδοσης, καταγράφοντας το ισχυρότερο τρίμηνό του από το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις του τεχνολογικού κλάδου και ειδικότερα των εταιρειών ημιαγωγών. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor εκτινάχθηκε κατά 88% στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του από τη δημιουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ τα κέρδη του από την αρχή του έτους ξεπέρασαν το 100%. Αντίστοιχα, ο χρηματιστηριακός δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 67,9% στο τρίμηνο, καταγράφοντας επίσης άνοδο άνω του 100% σε ετήσια βάση.

Γεωπολιτικός καταλύτης

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέασε τις αγορές ήταν η πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν και οι συνεχείς μεταβολές στις προσδοκίες για την έκβασή της. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι πληροφορίες για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αλλά και οι διαδοχικές προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου.

Τελικά, η επίτευξη προσωρινής συμφωνίας στα μέσα Ιουνίου οδήγησε σε απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του Brent, οι οποίες επέστρεψαν κοντά στα επίπεδα πριν από την έναρξη της κρίσης, αν και εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο σχεδόν 20% από τις αρχές του έτους.

Παρά το ενεργειακό σοκ, η Deutsche Bank υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών

Το περιβάλλον αυτό οδήγησε τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε πιο αυστηρή στάση όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), υπό τον νέο πρόεδρό της Κέβιν Γουόρς, υιοθέτησε πιο επιθετική ρητορική για τα επιτόκια, ενώ οι αγορές αναθεώρησαν σημαντικά τις προσδοκίες τους, μεταβαίνοντας από σενάρια μειώσεων επιτοκίων σε εκτιμήσεις ακόμη και για νέες αυξήσεις έως το τέλος του έτους.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην Ευρώπη, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να χαρακτηρίζει την απόφαση «απολύτως δικαιολογημένη», επισημαίνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αποκτούν πλέον ευρύτερα χαρακτηριστικά. Στην Ιαπωνία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε επίσης τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, αν και το γεν συνέχισε να υποχωρεί έναντι του δολαρίου, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από το 1986.

Η Deutsche Bank επισημαίνει, τέλος, ότι μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερου τριμήνου ήταν ο κλάδος της τεχνολογίας και ειδικότερα των ημιαγωγών, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένα μικροτσίπ ενίσχυσε σημαντικά τις αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Apple, η οποία προχώρησε σε αυξήσεις τιμών σε προϊόντα όπως τα iPad και οι υπολογιστές Mac λόγω ελλείψεων σε τσιπ μνήμης και αποθηκευτικών μέσων.

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