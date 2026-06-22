Deutsche Bank: Αποτιμήσεις, Fed και Ορμούζ κρατούν σε «ομηρία» τις αγορές παγκοσμίως

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Παρά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και περιόρισε αισθητά τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό, οι διεθνείς αγορές δεν κατάφεραν να καταγράψουν ένα ισχυρό ανοδικό ράλι. Αυτό επισημαίνει σε ανάλυσή της η Deutsche Bank, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου δεν έχουν ωφεληθεί όσο θα ανέμενε κανείς.

Όπως σημειώνει η γερμανική τράπεζα, ο δείκτης S&P 500 εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει στις αρχές του μήνα, τα spreads στην αγορά εταιρικών ομολόγων έχουν διευρυνθεί, ενώ και άλλοι δείκτες χρηματοοικονομικού στρες εμφανίζουν επιδείνωση.

Η πιο «σκληρή» στάση της Fed περιόρισε την αισιοδοξία

Πρώτος και σημαντικότερος λόγος, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, είναι η πιο επιθετική στάση που υιοθέτησε η Federal Reserve κατά την τελευταία συνεδρίασή της.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι αρκετά στοιχεία της συνεδρίασης εξέπληξαν τις αγορές. Οι μισοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στο λεγόμενο dot plot προέβλεψαν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ ο νέος πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επαναφοράς της σταθερότητας των τιμών.

Παράλληλα, τα μακροοικονομικά στοιχεία διεθνώς εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις προσδοκίες, αποδεικνύοντας ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει ανθεκτική παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έντονη άνοδο των πραγματικών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Στις ΗΠΑ, η πραγματική απόδοση του 10ετούς τίτλου διαμορφώθηκε στο 2,22%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, ενώ στη Γερμανία η αντίστοιχη απόδοση έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών (0,89%).

Η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων και η αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική εξουδετέρωσαν, σύμφωνα με την Deutsche Bank, το θετικό κλίμα που δημιούργησε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει προσωρινή αποκλιμάκωση

Δεύτερος λόγος είναι ότι οι επενδυτές είχαν ήδη ενσωματώσει στις αποτιμήσεις τους την εκτίμηση πως η σύγκρουση με το Ιράν θα ήταν προσωρινή.

Όπως αναφέρει η Deutsche Bank, οι αγορές λειτουργούν με βάση τις προσδοκίες και όχι τα ίδια τα γεγονότα. Η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο έδειχνε ήδη ότι οι επενδυτές περίμεναν σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες.

Έτσι, όταν τελικά επετεύχθη η συμφωνία, το περιθώριο περαιτέρω ανόδου των αγορών ήταν περιορισμένο. Η καμπύλη των futures του πετρελαίου έχει πλέον σχεδόν επιστρέψει στα επίπεδα που επικρατούσαν τον Φεβρουάριο, μετά την εξομάλυνση της έντονης backwardation που είχε προηγηθεί.

Οι αποτιμήσεις είχαν ήδη «τρέξει» πολύ

Η Deutsche Bank υπογραμμίζει ακόμη ότι οι αγορές είχαν ήδη καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά περίπου 16% μέσα σε δύο μήνες, επίδοση που έχει σημειωθεί μόλις τέσσερις ακόμη φορές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτές, οι τρεις καταγράφηκαν μετά από περιόδους ύφεσης, ενώ η μοναδική εξαίρεση ήταν λίγους μήνες πριν από το κραχ της «Μαύρης Δευτέρας» το 1987.

Η άνοδος δεν περιορίστηκε μόνο στις μετοχές. Στις αρχές Ιουνίου, τα spreads των ομολόγων υψηλής απόδοσης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη είχαν υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της κρίσης με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν κλειστά και οι τιμές του πετρελαίου ήταν ακόμη υψηλές.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις είχαν ήδη φθάσει σε απαιτητικά επίπεδα, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια νέας ανόδου. Ενδεικτικά αναφέρει ότι ο δείκτης CAPE του S&P 500 διαμορφώθηκε αυτόν τον μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000, όταν έσκαγε η «φούσκα» των εταιρειών τεχνολογίας.

Το πρόβλημα στα Στενά του Ορμούζ δεν έχει λυθεί

Παρά τη σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, η Deutsche Bank επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα στην προσφορά ενέργειας δεν έχει εξαλειφθεί.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα που ίσχυαν πριν από τη σύγκρουση, ενώ το Brent παραμένει περίπου 30% υψηλότερα από τις αρχές του έτους.

Δεδομένου ότι πριν από την κρίση περίπου το 20%-25% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ, η πορεία των διαπραγματεύσεων θα εξακολουθήσει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις αγορές.

Παραμένει αισιόδοξη για τη μακροπρόθεσμη εικόνα

Παρά τους βραχυπρόθεσμους αυτούς περιορισμούς, η Deutsche Bank εμφανίζεται αισιόδοξη για τη μεσομακροπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Όπως σημειώνει, η πιο αυστηρή στάση της Fed δεν αποτελεί απαραίτητα αρνητικό παράγοντα όταν συνοδεύεται από ισχυρότερη του αναμενομένου οικονομική ανάπτυξη. Υπενθυμίζει ότι στις αρχές του 2024 οι αγορές απέσυραν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, χωρίς όμως αυτό να εμποδίσει την άνοδο των μετοχών, καθώς η ανάπτυξη συνέχιζε να εκπλήσσει θετικά.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σήμερα, καθώς οι τελευταίες τρεις ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ήταν καλύτερες των εκτιμήσεων, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η οικονομία παραμένει ανθεκτική και επιτρέπει στη Fed να επικεντρωθεί περισσότερο στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Η Deutsche Bank τονίζει ότι το σημερινό περιβάλλον διαφέρει σημαντικά από εκείνο του 2022, όταν οι αυξήσεις επιτοκίων συνοδεύονταν από συνεχείς υποβαθμίσεις των προβλέψεων για την ανάπτυξη και οδήγησαν σε έντονη πτώση των αγορών.

Παράλληλα, αν και διαπιστώνει ομοιότητες με το 1987 ως προς τη δυναμική του προηγούμενου ράλι, επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Η άνοδος των αγορών φέτος είναι σαφώς ηπιότερη, με τον S&P 500 να καταγράφει άνοδο περίπου 10% από την αρχή του έτους, έναντι σχεδόν 39% πριν από το κραχ του 1987.

Επιπλέον, σήμερα λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτόματης διακοπής διαπραγμάτευσης (circuit breakers), οι οποίοι δεν επιτρέπουν πτώση άνω του 20% σε μία συνεδρίαση, καθιστώντας αδύνατη την επανάληψη ενός γεγονότος αντίστοιχου με τη «Μαύρη Δευτέρα».

Καταλήγοντας, η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η συνολική εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει ανθεκτική. Τα οικονομικά στοιχεία συνεχίζουν να εκπλήσσουν θετικά και δεν διαφαίνεται προς το παρόν η ευρύτερη μακροοικονομική επιδείνωση που ιστορικά έχει οδηγήσει σε μεγάλες διορθώσεις των αγορών, είτε λόγω ενεργειακών κρίσεων είτε για άλλους λόγους.