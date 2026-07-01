Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη των αποκοπών

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Με απώλειες αρχίζει το νέο μήνα και εξάμηνο το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να βρει τις ισορροπίες του μέσα σε ένα περιβάλλον που αρκετές εισηγμένες ενισχύονται κεφαλαιακά προκειμένου να επιταχύνουν τα επενδυτικά τους σχέδια, ενώ σήμερα αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,37% στις 2.450,57 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 19,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,37% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.210,24 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,34% στις 2.755,27 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο απορροφά τις μεγάλες κεφαλαιακές κινήσεις

Σε φάση αφομοίωσης των σημαντικών κεφαλαιακών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο βρίσκεται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά το τελευταίο διάστημα, με την πρώτη ημέρα του Ιουλίου να μην διαφέρει. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και οι εκδόσεις νέων τίτλων απορρόφησαν σημαντική ρευστότητα, χωρίς ωστόσο να ανακόψουν τη θετική δυναμική του Χρηματιστηρίου.

Μετά τις κινήσεις των ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, τη σκυτάλη παίρνουν οι Aktor και ΕΛΧΑ, ενώ τη μεγαλύτερη έκπληξη επιφύλαξε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας 659,3 εκατ. ευρώ. Η αύξηση της ελεύθερης διασποράς (free float) που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Developed Markets. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της μετοχής και θα προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια από μεγάλα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Την ίδια ώρα, η αγορά εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού με το επενδυτικό κλίμα να παραμένει θετικό, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις. Το ενδιαφέρον των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να στραφεί στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία και, κυρίως, στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου. Η επικρατούσα εκτίμηση στην αγορά είναι ότι η πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών θα παρουσιάσει ισχυρές επιδόσεις, εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει νέα ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο και να διατηρήσει το θετικό επενδυτικό momentum.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο ΟΤΕ με -3,91%, η Helleniq Energy με -2,81% και η Τιτάν με -1,64% επιδρούν στην αγορά, καθώς σήμερα διαπραγματεύονται χωρίς τα δικαιώματα στο μέρισμα. Στο -1,06% και η Πειραιώς, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Optima, Cenergy, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Motor Oil κερδίζει 1,41%, με τις Credia, Allwyn, Jumbo, Metlen, Κύπρου, ΕΛΧΑ και ΕΥΔΑΠ να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Coca Cola και Aktor.