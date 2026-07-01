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GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ELICA ξεκινά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου ισχύος 3.000 MW

Ηλεκτρισμός 01.07.2026, 17:35
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GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
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Η ELICA, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου και φορέας υλοποίησης του έργου GREGY Interconnector, ανακοίνωσε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας σχετικά με την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου.

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, η εταιρεία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Νο. 03/EIA, ο οποίος αφορά το έργο υπ’ αριθμ. 2.13-ELEG-S-M-25-GREGY-STUDIES Project.

Το GREGY Interconnector προβλέπει τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας, με μεταφορική ικανότητα 3.000 MW και τεχνολογία Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) ±525 kV. Το έργο θα αποτελείται από δύο δίπολα με ηλεκτρόδια για κάθε δίπολο, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κάθε άκρο της διασύνδεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνεται στον δεύτερο κατάλογο PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ELICA έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία καλούνται να αποστείλουν email στη διεύθυνση [email protected], υπόψη του κ. Ιωάννη Καρύδα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 15η Ιουλίου 2026 και ώρα 17:00 τοπική.

Η πρόσκληση, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του έργου GREGY.

Το GREGY παρουσιάζεται ως ενεργειακή υποδομή με ευρύτερη σημασία για την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, αναμένεται να προσφέρει σημαντικά ενεργειακά, κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ευρώπη.

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