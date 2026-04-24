Το εμβληματικό έργο GREGY στο Delphi Economic Forum XI

Το έργο GREGY αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης

Ηλεκτρισμός 24.04.2026, 10:15
Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για την χώρα μας και την Ευρώπη και την προοπτική ανάδειξης της σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ν.Α. Μεσόγειο, παρουσίασε Οικονομικό Συνέδριο Delphi Forum ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στην συζήτηση του Συνεδρίου με θέμα : “Scaling the Energy Transition: Driving Innovation for the New Renewable Strategy”, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Δέσποινα Παληαρούτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Παν. Βοϊβόντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Αλεξ. Παπαγεωργίου, και ο Γενικός Διευθυντής Structured Finance, CIB, της Eurobank Σπ. Βενετσιάνος, με συντονιστή τον Κων. Μητρόπουλο, Πρόεδρο της Intergalactic Services S.A., UK.

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε την σημασία του GREGY για την θωράκιση της Ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του πολέμου στο Ιράν και των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας και την ενεργειακή διαφοροποίηση. Με το τρόπο αυτό η αγορά της ενέργειας δεν θα επηρεάζεται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από τη παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου ούτε από τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια.

Η προστασία της ενεργειακής αγοράς μίας χώρας αποτελεί δύναμη για τη χώρα και, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει Εθνική Ασφάλεια.

To έργο GREGY

Το έργο GREGY, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3,000 MW καθαρής ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας το θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για την χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη περιοχή.

Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ Καρύδας, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και με baseload προφίλ, θα μετατρέψει τη χώρα μας σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για την υλοποίηση σημαντικών ενεργοβόρων επενδύσεων στη χώρα μας, όπως των ενεργειακών Data Centers με τεχνητή νοημοσύνη .

Με την υλοποίηση του GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, οι Ελληνικές Βιομηχανίες θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Παράλληλα θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί με το τρόπο αυτό σημαντικά η Ελληνική Οικονομία. Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.

Tο έργο θα συνεισφέρει, σύμφωνα με μελέτη μεγάλου διεθνούς οίκου, στην δημιουργία καθαρού κοινωνικο-οικονομικού οφέλους στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας ύψους άνω των 30 δισ. ευρώ στην 25ετία σωρευτικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την Ελληνική βιομηχανία.

Το έργο GREGY, το οποίο έχει ενταχθεί στην λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής ένωσης, στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, καθώς και στο Σχέδιο Δράσης PACT for the Mediterranean, που πρόσφατα ανακοίνωσε η Επίτροπος Μεσογείου Dubravka Suica, αποτελεί ένα έργο πνοής για τη χώρα μας, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεω-στρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

