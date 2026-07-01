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Fitch: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση για Eurobank και Εθνική, θετικό outlook για Πειραιώς

Η Fitch αναβαθμίζει Eurobank και Εθνική σε «BBB» και βελτιώνει τις προοπτικές της Πειραιώς

Τράπεζες 01.07.2026, 20:16
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Fitch: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση για Eurobank και Εθνική, θετικό outlook για Πειραιώς
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Νέα ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε η Fitch στις ελληνικές τράπεζες, αναβαθμίζοντας την αξιολόγηση της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας σε «BBB» με σταθερές προοπτικές και αναθεωρώντας σε θετικό το outlook της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση στο «BBB-».

Σύμφωνα με την Fitch, η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αντανακλά την αναθεώρηση της αξιολόγησής της για το λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας σε «bbb» από «bbb-», καθώς η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η υποχώρηση της ανεργίας ενισχύουν τη ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις, οδηγούν σε αύξηση των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά ύστερα από χρόνια συρρίκνωσης και στηρίζουν την ανάπτυξη προϊόντων που αποφέρουν προμήθειες.

Eurobank: Η διαφοροποίηση κάνει τη διαφορά λέει η Fitch

Για τη Eurobank, η Fitch αποδίδει την αναβάθμιση σε «BBB» στη σταθερή ενίσχυση του επιχειρηματικού της προφίλ και στην ικανότητά της να παράγει επαναλαμβανόμενα κέρδη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, η οποία περιορίζει την εξάρτηση από την ελληνική αγορά και ενισχύει τη σταθερότητα των εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη, που αντιστοιχούσαν στο 3% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWAs) το 2025, επισημαίνει συγκρίνονται με τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο και εκτιμά ότι ο δείκτης αυτός θα βελτιωθεί προς το 3,5% την περίοδο 2026-2028, χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση των δανείων, την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και τις σταθερές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την fitch, η τράπεζα αναμένεται επίσης να ενισχυθεί από τη μεγαλύτερη συμβολή των εσόδων από προμήθειες, μετά την απόκτηση του 80% της Eurolife FFH Life Insurance, καθώς και από την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στη διαχείριση περιουσίας (wealth management).

Παράλληλα, σημειώνει ότι η ποιότητα του ενεργητικού έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να κινούνται πλέον σε επίπεδα συμβατά με την επενδυτική βαθμίδα. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση και η δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου αποτελούν, σύμφωνα με τη Fitch, βασικούς παράγοντες που στηρίζουν τη νέα αξιολόγηση και επιτρέπουν στην τράπεζα να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά κεφάλαια και ποιοτικός ισολογισμός

Η αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας σε «BBB» βασίζεται, σύμφωνα με τη Fitch, στην υψηλή ποιότητα του ισολογισμού και στην ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή της βάση. Ο οίκος επισημαίνει ότι η τράπεζα διαθέτει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, στοιχείο που ενισχύει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε πιθανές οικονομικές πιέσεις.

Η Fitch αναγνωρίζει επίσης τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, καθώς και την ικανότητα της τράπεζας να ενισχύει οργανικά τα κεφάλαιά της μέσω της κερδοφορίας. Αυτό αποτυπώνεται στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,5% στα τέλη Μαρτίου 2026, εξαιρουμένων από το σύνολο των δανείων των διακρατούμενων senior ομολόγων από τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων. Όπως εκτιμά, η Εθνική μπορεί να διατηρήσει σταθερές οικονομικές επιδόσεις ακόμη και σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, χάρη στη διαφοροποίηση των εσόδων και στη συντηρητική διαχείριση κινδύνων.

Η τράπεζα διαθέτει επίσης περιορισμένη έκθεση σε ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή της μέσω ανακτήσεων, ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις υπερβαίνει οριακά το 100%, μετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της. Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει στη διατήρηση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους σε χαμηλά επίπεδα.

Σταθερή κερδοφορία

Επίσης, ο δείκτης λειτουργικών κερδών προς τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκε στο 3,9% το 2025, επίπεδο που η Fitch χαρακτηρίζει ισχυρό. Ο οίκος εκτιμά ότι θα παραμείνει άνω του 3,5% μεσοπρόθεσμα, χάρη στην αύξηση των εργασιών, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, τη συγκρατημένη διαχείριση του κόστους και τα υγιή καθαρά έσοδα από τόκους.

Η σταθερότητα των κερδών ενισχύεται και από τις περιορισμένες πιστωτικές ζημίες, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, η Fitch εκτιμά ότι η συμβολή των εσόδων από προμήθειες θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η τράπεζα αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στη διαχείριση κεφαλαίων και το bancassurance, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης συμφωνίας συνεργασίας με την Allianz SE.

Πειραιώς: Θετικό outlook με βλέμμα στην επόμενη αναβάθμιση

Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, η Fitch διατήρησε την αξιολόγηση στο «BBB-», αλλά αναθεώρησε τις προοπτικές σε θετικές. Σύμφωνα με τον οίκο, η αλλαγή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας και τη σταθερή βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών.

Η Fitch συνδέει το θετικό outlook με την πρόοδο στην ποιότητα του ενεργητικού, την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη διατηρήσιμη κερδοφορία. Όπως αναφέρει, εφόσον οι τάσεις αυτές συνεχιστούν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέα αναβάθμιση στο μέλλον.

Σύμφωνα με τη Fitch, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου έχει ενισχυθεί αισθητά, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία η εξυγίανση του ισολογισμού, η αναδιάρθρωση της τράπεζας και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο οίκος εκτιμά επίσης ότι η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της Πειραιώς στο bancassurance και θα συμβάλει στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 2,7% στα τέλη Μαρτίου 2026 (εξαιρουμένων των διακρατούμενων senior ομολόγων από τιτλοποιήσεις), έχοντας υποχωρήσει σημαντικά και πλέον κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, η Fitch επισημαίνει ότι ο συνολικός δείκτης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού παραμένει υψηλότερος από εκείνον των ανταγωνιστών, στο 5,8%, καθώς περιλαμβάνει και τα καθαρά ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας μέσω ανακτήσεων, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέγεθος.Ο οίκος προβλέπει ότι ο δείκτης αυτός θα υποχωρήσει προς το 4% έως το τέλος του 2027, χάρη στη συνεχιζόμενη καλή συμπεριφορά των δανειοληπτών, την αύξηση των χορηγήσεων και την περαιτέρω διάθεση ακινήτων.

Ισχυρή κερδοφορία

Τα λειτουργικά κέρδη της Πειραιώς αυξήθηκαν περίπου στο 4% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWAs) κατά την περίοδο 2024-2025, επίδοση που, σύμφωνα με τη Fitch, συγκρίνεται ευνοϊκά με τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Ο οίκος εκτιμά ότι ο δείκτης θα παραμείνει άνω του 3,5% την περίοδο 2026-2028, χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση των δανείων, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και τις χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

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