ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο 0,39% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός των σούπερ μάρκετ που καταρτίζει το ΙΕΛΚΑ. Ο δείκτης τιμών Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,29%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2025-Ιούνιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,56%.

Οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 14 παρουσιάζουν αύξηση και οι 9 μείωση.

Μεγαλύτερες μειώσεις

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις εξής κατηγορίες προϊόντων:

• Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,56%

• Είδη πρωινού και ροφήματα: -2,60%

• Κατεψυγμένα: -2,53%

• Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -2,02%

• Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -1,06%

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Αλλαντικά: +4,80%

• Έτοιμα γεύματα: +3,91%

• Βρεφικές και παιδικές τροφές: +3,62%

• Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +3,59%

• Νερά, αναψυκτικά, χυμοί: +3,37%

Πού αποδίδεται η συγκράτηση των τιμών

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται από το ΙΕΛΚΑ η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

• Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

• Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

• Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.