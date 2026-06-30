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ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν έχουν βάλει τίτλους τέλους στο σοκ πληθωρισμού - Τι λένε για τα επιτόκια από τη Σίντρα της Πορτογαλίας

World 30.06.2026, 18:00
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ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι
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Δεν έχουν μπει οι τίτλοι τέλους στο σοκ πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν εκτιμούν οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, από τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν μέχρι τον Ολλανδό διοικητή Όλαφ Σλέιπεν, μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Πορτογαλία, απέφυγαν να θέσουν προς το παρόν μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων ωστόσο έδωσαν σήμα ότι παραμένουν σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό.

«Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι πώς οι τετράμηνες αυξήσεις του κόστους ενέργειας επηρεάζουν τον πληθωρισμό των τροφίμων και τον πληθωρισμό των υπηρεσιών» ανέφερε ο Λέιν μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg στην εκδήλωση στη Σίντρα την Τρίτη. «Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να προχωράμε βήμα-βήμα, σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, και να μην περιορίζουμε τις επιλογές μας με εικασίες σχετικά με τις αποφάσεις για τα επιτόκια.»

Τι λένε οι κεντρικοί τραπεζίτες της ΕΚΤ

Αυτό το συναίσθημα διαπερνούσε τους αξιωματούχους που μίλησαν καθώς ξεκινούσε η πρώτη ολόκληρη ημέρα του συμποσίου, λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την επόμενη απόφασή τους. Την παραμονή των δηλώσεών τους, η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ διαβεβαίωσε ότι η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σοκ, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού πλήγματος από τον πόλεμο.

«Η πτώση των τιμών του πετρελαίου τώρα, φυσικά, είναι σίγουρα καλά νέα από την άποψη του πληθωρισμού» τόνισε ο Σλέιπεν στην Φρανσίν Λακκουά του Bloomberg TV. «Αλλά μένει να δούμε τι είναι ακόμα στα σκαριά».

Το ημερολόγιο αυτής της εβδομάδας είναι φορτωμένο με ανακοινώσεις σημαντικών δεδομένων, όπως είναι οι αρχικές μετρήσεις του πληθωρισμού τον Ιούνιο, τον τελευταίο μήνα που είναι διαθέσιμος πριν από την απόφαση της 23ης Ιουλίου.

Τα στοιχεία της Δευτέρας για την Ισπανία έδειξαν ισχυρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των τιμών στο 3,6%, ενώ της Γαλλίας επιβραδύνθηκε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Η Ιταλία σημείωσε απροσδόκητη πτώση. Αργότερα την Τρίτη, θα δημοσιευτούν τα στοιχεία της Γερμανίας, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα για την ευρωζώνη αναμένεται αύριο Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια ελαφρώς ασθενέστερη ένδειξη 3%, από 3,2% τον Μάιο.

Με τα στοιχεία γενικά να δείχνουν αύξηση τιμών που υπερβαίνει κατά πολύ το 2%, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοαχίμ Νάγκελ, ήταν εξίσου προσεκτικός.

«Ο πληθωρισμός θα παραμείνει σημαντικά πάνω από τον στόχο μας» είπε μιλώντας στο CNBC. «Το σοκ των τιμών της ενέργειας που ξεκίνησε με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Είναι ακόμα στο σύστημα».

Ο Βέλγος συνάδελφός του, Πιερ Βουνς, συμφώνησε με την προοπτική ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ υπαινίχθηκε και πάλι ανοιχτό μυαλό για την επόμενη κίνηση. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν επί του παρόντος σε περαιτέρω αύξηση μετά το πρώτο βήμα της ΕΚΤ τον Ιούνιο.

«Μπορεί να χρειαστούμε άλλη μια αύξηση — αυτό, φυσικά, προβλέπει η αγορά — αλλά όχι τόσο όσο νομίζαμε τον Ιούνιο» υπογράμμισε ο Βουνς μιλώντας στη Bloomberg Television. «Εάν χρειαστεί να κάνουμε άλλη μια αύξηση, εάν τα δεδομένα δείξουν ότι είναι απαραίτητη, τότε δεν θα περιμένω πολύ».

Οι οικονομολόγοι

Ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management Inc., σημείωσε ότι η ΕΚΤ πιθανότατα θα εξετάσει και πάλι το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους δανεισμού τον Σεπτέμβριο, ακόμη και μετά τη σημαντική πτώση των τιμών της ενέργειας που σημειώθηκε από την τελευταία συνεδρίασή της.

«Πιστεύω ότι προχωρούν με μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι δευτερογενείς επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, ας προχωρήσουμε βήμα-βήμα» είπε.

Οι δηλώσεις Λαγκάρντ

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τονίσουν ότι η αύξηση που προχώρησαν αυτό το μήνα δεν ήταν απλώς μια κίνηση «ασφάλειας», αλλά μια κίνηση πλήρως δικαιολογημένη από τις περιστάσεις. Τόσο ο Λέιν όσο και η Λαγκάρντ τόνισαν εκ νέου αυτό το σημείο.

«Τίποτα από όσα έχουμε παρατηρήσει έκτοτε δεν έχει θέσει υπό αμφισβήτηση αυτή την εκτίμηση», δήλωσε η πρόεδρος αργά τη Δευτέρα.

Αν και αυτό μπορεί να ισχύει, είναι επίσης σαφές ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη στάση τους, τώρα που έχουν αναλάβει δράση. Η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε κεντρική τράπεζα της Ομάδας των Επτά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σε αντίθεση με το 2022, όταν περίμεναν ενώ είχε πλήξει μια ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση.

Η αύξηση των επιτοκίων αυτόν τον μήνα «ήταν μια απόφαση που βασίστηκε σε αυτά που είδαμε μπροστά μας», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συναδέλφους της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς. «Η ικανότητά μας να την αντιμετωπίσουμε με σιγουριά, σε ένα περιβάλλον σημαντικής αβεβαιότητας, είναι προϊόν ετών επενδύσεων στα δεδομένα μας, στους δείκτες μας και στις προβλέψεις μας».

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