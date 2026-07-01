Πληθωρισμός: Στο 3,9% στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη

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Στο 3,9% διαμορφώθηκε η πληθωρισμός για την Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4,9% τον Μάιο και έναντι 3,6% τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Στο 2,8% εκτιμά η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή ότι «κάθισε η μπίλια» στην ευρωζώνη, έναντι 3,2% τον Μάιο.

Αναλύοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,7%, έναντι 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (1,6%, έναντι 1,9% τον Μάιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,9%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο).

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη δίνουν μια πρώτη απάντηση στους επιτελείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους προσηλωμένοι στον στόχο συγκράτησής του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η τελευταία απόφαση για αύξηση των επιτοκίων βασίστηκε στις προβλέψεις της τράπεζας και δεν αποτελεί μια προληπτική ενέργεια για τη διαχείριση των κινδύνων ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθωρισμού.

«Κάποιοι χαρακτήρισαν την αύξηση των επιτοκίων μας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ως “αύξηση ασφαλείας”. Αυτή δεν είναι μια ακριβής περιγραφή», δήλωσε η Λαγκάρντ κατά την έναρξη του φόρουμ κεντρικών τραπεζών της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Η αύξησή μας στα επιτόκια ήταν δικαιολογημένη σε κάθε σενάριο που εξετάστηκε», πρόσθεσε. «Τίποτα από όσα έχουμε παρατηρήσει έκτοτε δεν έχει θέσει υπό αμφισβήτηση αυτήν την αξιολόγηση».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, από τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν μέχρι τον Ολλανδό διοικητή Όλαφ Σλέιπεν, μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απέφυγαν να θέσουν προς το παρόν μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων ωστόσο έδωσαν σήμα ότι παραμένουν σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό.