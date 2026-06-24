Κριστίν Λαγκάρντ: Πόλεμος, ενέργεια και πληθωρισμός κρατούν σε εγρήγορση την ΕΚΤ

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Σήμα κινδύνου ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις και τα ενεργειακά σοκ θα είναι πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό της οικονομίας, ενώ η Φρανκφούρτη παραμένει σε τροχιά αυστηρής νομισματικής πολιτικής, έστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

Η νέα γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας υποχρέωσαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να σκληρύνει εκ νέου τη στάση της, με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ, να υπερασπίζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την απόφαση για αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Λαγκάρντ: Η ανατροπή των δεδομένων

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η οικονομία της ευρωζώνης είχε αρχίσει να ανακτά δυναμική στις αρχές του έτους, όμως η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε μέρος των θετικών προοπτικών, πλήττοντας κυρίως τις υπηρεσίες και επιβαρύνοντας το κλίμα εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος, η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,8% το 2026, να επιταχυνθεί στο 1,2% το 2027 και στο 1,5% το 2028. Ωστόσο, η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις περιορίζουν την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδυτικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανέβηκε στο 3,2% τον Μάιο από 3% τον Απρίλιο, με βασικό μοχλό τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 10%. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων ενέργειας και τροφίμων, ενισχύθηκε επίσης στο 2,6%, καταδεικνύοντας ότι οι ανατιμήσεις αρχίζουν να διαχέονται στην υπόλοιπη οικονομία.

Η Λαγκάρντ εμφανίστηκε βέβαιη ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, σημειώνοντας ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ κάνουν λόγο για πληθωρισμό 3% φέτος, 2,3% το 2027 και 2% το 2028. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι τόσο για την πορεία των τιμών όσο και για την οικονομική ανάπτυξη.

Νέα εποχή για τη νομισματική πολιτική

Κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής της ήταν ότι η ΕΚΤ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι συχνές γεωπολιτικές εντάσεις, οι ενεργειακές αναταράξεις και τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα αποτελούν πλέον μόνιμη πρόκληση για τους κεντρικούς τραπεζίτες.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ παρουσίασε το νέο πλαίσιο στρατηγικής της τράπεζας, το οποίο βασίζεται σε τρεις άξονες: την αξιολόγηση της έντασης και της διάρκειας κάθε σοκ προσφοράς, την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων και κινδύνων και την εφαρμογή σταδιακών αλλά προσαρμοσμένων παρεμβάσεων στη νομισματική πολιτική.

Όπως εξήγησε, οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να μειώσουν άμεσα τις τιμές της ενέργειας, μπορούν όμως να αποτρέψουν τη διάχυση των αυξήσεων σε μισθούς και λοιπές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη σε μια πολιτική που θα βασίζεται στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα, χωρίς να προδεσμεύεται για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η Λαγκάρντ κατέληξε ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους εξωτερικά σοκ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι σε νέες διεθνείς κρίσεις.