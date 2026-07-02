Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές

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Θετικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζιτών για τη νομισματική πολιτική και τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της Ευρώπης, στρέφοντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους στα κρίσιμα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,29% στις 641 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,25% στις 10.504 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,32% στις 25.119 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,63% στις 8.389 μονάδες.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η Sodexo καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 7%, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και την αναβάθμιση του στόχου της για τα ετήσια έσοδα.

Παρά το νέο κύμα πιέσεων στις μετοχές τεχνολογίας που επηρέασε τις ασιατικές αγορές, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζονται πιο ανθεκτικά, καθώς η μικρότερη έκθεσή τους στους τεχνολογικούς κολοσσούς λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στη μεταβλητότητα του κλάδου. Ωστόσο, η ίδια αυτή σύνθεση είχε ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές αγορές να μην επωφεληθούν στον ίδιο βαθμό από το ισχυρό ράλι των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη το προηγούμενο τρίμηνο.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάζεται και από τις δηλώσεις των κεντρικών τραπεζιτών στο ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Αξιωματούχοι της Federal Reserve και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επισήμαναν ότι, παρά την εξισορρόπηση των πληθωριστικών κινδύνων, είναι ακόμη πρόωρο να αναμένονται ταχείες κινήσεις χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με αναλυτές της Lloyds Bank, η ΕΚΤ εξακολουθεί να τηρεί επιφυλακτική στάση, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τις δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού. Όπως σημειώνουν, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο, πριν από μια παρατεταμένη περίοδο σταθερότητας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (non-farm payrolls) στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περίπου 100.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, με τα στοιχεία να θεωρούνται καθοριστικά για τις επόμενες αποφάσεις της Fed. Η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί έως και δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιώσουν την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.