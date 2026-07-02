Μασκ: «Η φιλανθρωπία είναι δύσκολη» – Στο επίκεντρο οι δωρεές της MacKenzie Scott

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια από τις πιο δραστήριες φιλανθρωπικές προσωπικότητες της εποχής μας έχει γίνει η ΜακΚένζι Σκοτ. Άλλωστε, έχει δωρίσει περισσότερα από 26 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια σε χιλιάδες οργανισμούς μέσω του ιδρύματός της Yield Giving.

Ενώ πολλοί από τους παραλήπτες της δεν είχαν λάβει ποτέ ένα δώρο αυτού του μεγέθους και πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ως δώρα που αλλάζουν τη ζωή, δεν βλέπουν όλοι το έργο της με τον ίδιο τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ίλον Μασκ, ο οποίος πρόσφατα έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ο οποίος πιστεύει ότι η δωρεά της Σκοτ στην πραγματικότητα κάνει τον κόσμο «χειρότερο», σημειώνει το Fortune.

Στις 27 Ιουνίου, το Pubity, ένα σημαντικό viral brand μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών ειδήσεων, δημοσίευσε στο X για τη δωρεά της Σκοτ, λέγοντας ότι οι δωρεές της ύψους 26,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων την έχουν καταστήσει έναν από τους «μεγαλύτερους μεμονωμένους δωρητές στην ιστορία». Η πρώην σύζυγος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα ως ο μεγαλύτερος μεγάλος δωρητής το 2025.

Στη συνέχεια, ένας λογαριασμός με 22.500 ακόλουθους με το όνομα @FrenlyOfficer, του οποίου το βιογραφικό τον περιγράφει ως «ετεροφυλόφιλο Άλφα Άρσενικό», απάντησε στην ανάρτηση του Pubity για τον Σκοτ, λέγοντας: «Δυστυχώς, τα ξοδεύει κάνοντας τον κόσμο χειρότερο». Ο Μασκ απάντησε στη συνέχεια στον @FrenlyOfficer συμφωνώντας με το συναίσθημα, λέγοντας: «Δυστυχώς, ναι».

Ο Μασκ μόλις έχασε την ιστορική του θέση του τρισεκατομμυριούχου και εξακολουθεί να είναι άνετα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ωστόσο έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο δήθεν δύσκολη είναι η φιλανθρωπική προσφορά. Αφού εξασφάλισε το πακέτο αμοιβής του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από την Tesla στα τέλη του 2025, είπε ότι η φιλανθρωπία είναι δύσκολη.

Ο Μασκ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της φιλανθρωπικής προσφοράς

«Συμφωνώ με την αγάπη για την ανθρωπότητα και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα που βοηθούν τους συνανθρώπους μας», είπε ο Μασκ στον Νίκχιλ Κάματ για το podcast WTF σε ένα επεισόδιο που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025. «Αλλά είναι πολύ δύσκολο».

Εξήγησε ότι πιστεύει ότι είναι απλώς δύσκολο να «δώσεις χρήματα με καλό τρόπο».

«Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζω με το ίδρυμά μου είναι η προσπάθεια να δωρίσω χρήματα με τρόπο που να είναι πραγματικά ωφέλιμος για τους ανθρώπους», πρόσθεσε. «Είναι πολύ εύκολο να δώσεις χρήματα για να αποκτήσεις την εντύπωση της καλοσύνης. Είναι πολύ δύσκολο να δώσεις χρήματα για την πραγματικότητα της καλοσύνης. Πολύ δύσκολο».

Αλλά η Σκοτ ​​είναι σεβαστή για την προσέγγισή της χωρίς δεσμεύσεις και τη φιλανθρωπία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Συχνά, τα δώρα από αυτήν αποτελούν μια πλήρη έκπληξη για τους οργανισμούς που τα λαμβάνουν, και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη γραφειοκρατία όσο συνήθως συνοδεύουν δωρεές του μεγέθους της.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς έχει επίσης εκφράσει ανοιχτά την απογοήτευσή της με τους συναδέλφους της δισεκατομμυριούχους, λέγοντας ότι όσοι υπέγραψαν προηγουμένως την Υπόσχεση Δωρεάς – μια υπόσχεση για τους υπερπλούσιους να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου τους – θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα.

ΜακΚένζι Σκοτ, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και η Υπόσχεση Δωρεάς

Περισσότεροι από 250 από τους πλουσιότερους στον κόσμο έχουν υπογράψει τη δέσμευση, αλλά πολλοί μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτήν. Ένας από αυτούς είναι ο Γουόρεν Μπάφετ, του οποίου ο γιος, Χάουαρντ, ακούστηκε εντελώς υποστηρικτής του Μάσκ λέγοντας ότι «δεν είναι τόσο εύκολο να δώσεις χρήματα» αν θέλεις να το κάνεις σωστά.

«Έχουν δώσει αρκετά; Όχι», δήλωσε η Φρεντς Γκέιτς σε συνέντευξή της στο Wired που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Παρόλο που η Φρεντς Γκέιτς είπε ότι υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι όσον αφορά τη φιλανθρωπική προσφορά, διευκρίνισε ότι η κριτική της δεν ισχύει για όλους όσους υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς.

«Εντάξει, έχουν δώσει πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι χρήματα; Μερικοί από αυτούς, ναι, μερικοί από αυτούς σε μαζική κλίμακα», είπε. «Προσπαθούμε να δείξουμε μέσω της υπόσχεσης ότι μπορείς να δώσεις σε μαζική κλίμακα».

Η Φρεντς Γκέιτς επίσης πιο πρόσφατα απέδωσε στην Σκοτ ​​το φιλανθρωπικό της έργο.

«Έχουμε την παλιά παροιμία, οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια», δήλωσε η Φρεντς Γκέιτς στην συντάκτρια του περιοδικού Fortune, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Κοιτάω πίσω στις δωρεές που έχει κάνει η ΜακΚένζι Σκοτ τον τελευταίο χρόνο. Δείτε τι έχει πει για τα ιστορικά κολέγια για μαύρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σημασία τους. Οι άνθρωποι ίσως δεν μιλούν πάντα για τις επιχορηγήσεις τους, αλλά, τι να πω, το κάνουν στο παρασκήνιο.»