Φιλανθρωπία: Ρεκόρ δωρεών από την ΜακΚένζι Σκοτ Μπέζος το 2025

Η συγγραφέας και φιλάνθρωπος ΜακΚένζι Σκοτ γνωστοποίησε την Τρίτη ότι το 2025 δώρισε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σημειώνοντας μια σημαντική αύξηση στις ετήσιες δωρεές της από τα τελευταία χρόνια.

Σε κείμενο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της, η Σκοτ ανέφερε ότι αυτό το ποσό σε δολάρια «πιθανότατα θα αναφερθεί στις ειδήσεις, αλλά οποιοδήποτε ποσό σε δολάρια είναι ένα εξαιρετικά μικρό κλάσμα των προσωπικών εκφράσεων φροντίδας που μοιράζονται οι κοινότητες φέτος».

Η Σκοτ δώρισε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Οι δωρεές φέτος ανεβάζουν τις συνολικές δωρεές της από το 2019 σε 26,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δωρεές της Σκοτ έχουν τραβήξει την προσοχή μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων φιλανθρωπικών οργανισμών, επειδή παρέχονται χωρίς δεσμεύσεις και είναι συχνά πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τους ετήσιους προϋπολογισμούς των οργανισμών-αποδεκτών.

Το Forbes εκτιμά την καθαρή περιουσία της Σκοτ στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από μετοχές της Amazon που έλαβε μετά το διαζύγιό της το 2019 από τον ιδρυτή της εταιρείας Τζεφ Μπέζος.

Με εξαίρεση μια ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων το 2023, δεν είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση ούτε είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία μαζί της. Οι οργανισμοί συνήθως ειδοποιούνται μέσω μεσάζοντα ότι η Σκοτ τους χορηγεί μια δωρεά.

Φιλανθρωπία για εκπαίδευση μειονοτήτων

Πριν από την ανακοίνωσή της στον ιστότοπό της, Yield Giving, περισσότερα από δώδεκα ιστορικά κολέγια και πανεπιστήμια που παρείχαν εκπαίδευση σε Αφροαμερικανούς, αποκάλυψαν ότι είχαν λάβει 783 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από την Σκοτ μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με έρευνα της Μεριμπέθ Γκάσμαν, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Rutgers και ειδικού στα HBCU (Historically Black Colleges).

«Ένα από τα πράγματα που θαυμάζω πραγματικά στη ΜακΚένζι Σκοτ είναι ότι είναι σαν μια μηχανή ισότητας», είπε στο Associated Press η Γκάσμαν, ειδικά σε μια εποχή που οι προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση έχουν δεχθεί επίθεση από την κυβέρνηση Τραμπ. Είπε, επίσης, ότι οι δωρεές του Σκοτ στα παραπάνω πανεπιστήμια αυτή τη φορά είναι μεγαλύτερες από τον γύρο δωρεών που έκανε το 2020.

Δεν έλαβαν όλα τα σχολεία που είχαν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από την Σκοτ δωρεά αυτή τη φορά και υπήρχαν και κάποιοι που το έλαβαν για πρώτη φορά. Συνολικά, η Gasman έχει παρακολουθήσει δωρεές 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Σκοτ στα συγκεκριμένα ιδρύματα από το 2020.

Το United Negro College Fund, ο μεγαλύτερος πάροχος υποτροφιών σε μαθητές μειονοτήτων, έλαβε 70 εκατομμύρια δολάρια από την Σκοτ και δήλωσε ότι θα επενδύσει τη δωρεά σε ένα συλλογικό κληροδότημα. Άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια πήγαν στο Native Forward Scholars Fund, το οποίο παρέχει υποτροφίες για κολέγια και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ιθαγενείς Αμερικανούς.

Έρευνα από το Κέντρο Αποτελεσματικής Φιλανθρωπίας το 2023 εξέτασε τον αντίκτυπο των δωρεών της Σκοτ και διαπίστωσε ότι λίγοι από τους παραλήπτες δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν τα κεφάλαια ή είδαν άλλους χρηματοδότες να κάνουν πίσω.

Η Κιμ Ματσούκα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 10.000 Degrees με έδρα την Καλιφόρνια, δήλωσε στο AP ότι ο οργανισμός της ενημερώθηκε για την πρώτη δωρεά του από τον Σκοτ ύψους 42 εκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος.

Το 10.000 Degrees παρέχει υποτροφίες, καθοδήγηση και άλλη υποστήριξη σε φοιτητές χαμηλού εισοδήματος και στοχεύει να τους βοηθήσει να αποφοιτήσουν χωρίς δανεισμό. Η Ματσούκα είπε ότι συνήθως οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αναπτύσσονται μόνο σταδιακά, αλλά ότι αυτό το δώρο θα τους επιτρέψει να προσεγγίσουν περισσότερους φοιτητές, να δοκιμάσουν ορισμένα τεχνολογικά εργαλεία και να ξεκινήσουν ένα κληροδότημα.

«Είμαστε αυτοί που περιμέναμε»

Η Ματσούκα απέδωσε στην Σκοτ την επένδυση σε δοκιμασμένες λύσεις που ήδη υπάρχουν.

«Παρέχει αυτά τα οικονομικά μέσα μόνο ως εργαλείο για να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είναι αυτοί που περίμεναν», είπε η Ματσούκα, αναφερόμενη σε μια προφητεία από τη φυλή Hopi που τελειώνει με τη φράση: «Είμαστε αυτοί που περιμέναμε».

Τον Οκτώβριο, η Σκοτ δημοσίευσε κείμενο στον ιστότοπό της με αυτόν τον τίτλο μεταλαμπαδεύοντας την προφητεία. Στο δοκίμιο, τον Δεκέμβριο στο οποίο ανακοίνωσε τη δωρεά της, αναλογίζεται επίσης πώς οι πράξεις γενναιοδωρίας και καλοσύνης μπορούν να εξαπλωθούν πολύ μακριά και στο μέλλον. Ανέφερε τις δικές της εμπειρίες από την αναζήτηση βοήθειας κατά τη διάρκεια των σπουδών της, συμπεριλαμβανομένων ενός οδοντιάτρου που επισκεύασε ένα δόντι δωρεάν και της συγκάτοικού της που της δάνεισε 1.000 δολάρια.

Η Σκοτ έχει τώρα επενδύσει στην εταιρεία της ίδιας συγκάτοικου, η οποία προσφέρει δάνεια σε φοιτητές που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να λάβουν χρηματοδότηση από τράπεζες. Οι επενδύσεις φαίνεται να αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας που ανακοίνωσε η Scott πέρυσι να μεταφέρει περισσότερα από τα χρήματά της σε επενδύσεις «ευθυγραμμισμένες με την αποστολή», αντί σε μέσα που επιδιώκουν μόνο υψηλότερες χρηματικές αποδόσεις.

Στο δοκίμιό της, η Σκοτ φάνηκε να παροτρύνει τους ανθρώπους σε δράση, γράφοντας: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επηρεάσουμε τον τρόπο που κινούμαστε στον κόσμο και πού καταλήγουμε».