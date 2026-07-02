Τα πανεπιστήμια εκπέμπουν SOS για το επίπεδο των φοιτητών

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Τις τελευταίες εβδομάδες, περισσότεροι από 1.800 καθηγητές μαθηματικών και φυσικών επιστημών σε όλο το σύστημα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας —ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα δίκτυα δημόσιων πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες— εξέδωσαν μια αυστηρή προειδοποίηση.

Οι πρωτοετείς φοιτητές, όπως αναφέρουν, φτάνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα στο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Μπέρκλεϊ, οι διδάσκοντες αναφέρουν ότι μεταξύ 20% και 30% των φοιτητών στα εισαγωγικά μαθήματα λογισμού παρουσιάζουν «σοβαρές ελλείψεις στην προετοιμασία τους».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καθηγητές αναγκάζονται να ξαναδιδάξουν ύλη που θα έπρεπε να έχει κατακτηθεί ήδη στο γυμνάσιο.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη καταγγελία, σύμφωνα με το The Economist.

Αντανακλά μια ευρύτερη ανησυχία που εξαπλώνεται στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και πέραν αυτών: οι φοιτητές εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλο και πιο ανεπαρκώς προετοιμασμένοι τόσο στα μαθηματικά όσο και στην ανάγνωση και γραφή.

Πτώση των δεξιοτήτων

Στοιχεία από ολόκληρο το σύστημα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας έχουν εντείνει αυτές τις ανησυχίες.

Στο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Σαν Ντιέγκο, ακαδημαϊκοί διαπίστωσαν πρόσφατα ότι ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών που εισέρχονται με μαθηματικές ικανότητες κάτω από το επίπεδο του λυκείου είχε αυξηθεί σχεδόν τριάντα φορές σε διάστημα πέντε ετών.

Σήμερα, περίπου ένας στους οκτώ φοιτητές σε ορισμένες στατιστικές ομάδες εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι περίπου το 70% αυτών των φοιτητών επιτυγχάνει επιδόσεις στο επίπεδο που αναμένεται από έναν 14χρονο ή και χαμηλότερα.

Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζονται και στα τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών.

Καθηγητές αναφέρουν ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να διαβάσουν ολόκληρα βιβλία ή να ασχοληθούν με σύνθετα κείμενα.

Σε ελίτ ιδρύματα όπως το Χάρβαρντ, ορισμένα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν αρχίσει μάλιστα να μειώνουν τον όγκο των αναγνωστικών εργασιών, επισημαίνοντας ότι οι φοιτητές εισέρχονται με ασθενέστερη κατανόηση και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης σε μακροχρόνια ακαδημαϊκή εργασία σε σύγκριση με πριν από μια δεκαετία.

Μια παγκόσμια τάση, όχι μόνο ένα αμερικανικό πρόβλημα

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας, το ζήτημα φαίνεται να είναι διεθνές.

Σε όλες τις πλούσιες χώρες, τα στοιχεία από την «Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων» του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των φοιτητών δυσκολεύεται με τις βασικές δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής.

Η δοκιμασία του ΟΟΣΑ αξιολογεί αν τα άτομα μπορούν να κατανοήσουν καθημερινές πληροφορίες, όπως η ερμηνεία οδηγιών σε ένα φιαλίδιο φαρμάκου ή η ανάλυση διαγραμμάτων και δεδομένων.

Οι συμμετέχοντες κατατάσσονται σε πέντε επίπεδα δεξιοτήτων, από βασικές ικανότητες δημοτικού σχολείου έως προχωρημένη αναλυτική σκέψη.

Μεταξύ των φοιτητών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πλούσιες χώρες, περίπου το 8% επιτυγχάνει επιδόσεις στο επίπεδο ή κάτω από το επίπεδο που αναμένεται από ένα δεκάχρονο παιδί στην ανάγνωση και γραφή, με παρόμοια αποτελέσματα στην αριθμητική.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτά τα ποσοστά έχουν επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι εντυπωσιακές.

Στην Εσθονία, λιγότερο από το 2% των φοιτητών εμπίπτει στην κατώτατη κατηγορία.

Αντίθετα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε περίπου 20% στην Πολωνία και φτάνει έως και το 25% στη Χιλή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποδίδει ελαφρώς καλύτερα από τον μέσο όρο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν ως μία από τις χειρότερες περιπτώσεις, με περίπου έναν στους επτά φοιτητές να επιτυγχάνει αποτελέσματα στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου ή χαμηλότερα στην αλφαβητισμός.

Γιατί μειώνονται οι δεξιότητες;

Οι ειδικοί επισημαίνουν έναν συνδυασμό παραγόντων. Μια σημαντική εξήγηση είναι η μακροπρόθεσμη πτώση των σχολικών επιδόσεων σε αρκετές χώρες, την οποία κληρονομούν πλέον τα πανεπιστήμια.

Η πανδημία του COVID-19 επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση. Κατά μέσο όρο, τα σχολεία σε όλο τον κόσμο παρέμειναν κλειστά για περίπου 20 εβδομάδες, ενώ περαιτέρω διαταραχές προκλήθηκαν από τους κανόνες απομόνωσης και τα εκ περιτροπής ωράρια. Πολλοί εκπαιδευτικοί περιγράφουν αυτή την περίοδο ως μια περίοδο που άφησε στους φοιτητές σημαντικά κενά στη μάθηση.

Ωστόσο, η πτώση είχε αρχίσει ακόμη και πριν από την πανδημία. Τυποποιημένες εξετάσεις όπως το NAEP στις Ηνωμένες Πολιτείες και το PISA σε διεθνές επίπεδο δείχνουν πτώση των επιδόσεων σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Νέα Ζηλανδία.

Μεταξύ των πιθανών αιτιών συγκαταλέγονται οι αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική και οι συζητήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών.

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα σχολεία έχουν απομακρυνθεί από την παραδοσιακή διδασκαλία που βασίζεται στη γνώση και έχουν στραφεί προς τα «soft skills», αποδυναμώνοντας έτσι τα ακαδημαϊκά θεμέλια των μαθητών.

Άλλοι επισημαίνουν τον αυξανόμενο ρόλο των οθονών και των κοινωνικών μέσων στη μείωση των συνηθειών ανάγνωσης και της διάρκειας συγκέντρωσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό των παιδιών που διαβάζουν για αναψυχή έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από σχεδόν 60% τη δεκαετία του 1990 σε μόλις 37% σήμερα.

Πανεπιστήμια υπό πίεση: εισαγωγές και πληθωρισμός βαθμολογιών

Τα ίδια τα πανεπιστήμια αποτελούν επίσης μέρος του προβλήματος. Σε πολλές χώρες, τα πανεπιστήμια έχουν ευρεία εξουσία όσον αφορά τις εισαγωγές, και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα κριτήρια έχουν σταδιακά χαλαρώσει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από το ήμισυ των ιδρυμάτων που απονέμουν πτυχία προπτυχιακού επιπέδου απαιτούσαν παλαιότερα τις εισαγωγικές εξετάσεις SAT ή ACT.

Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε περίπου 10%. Αν και η αλλαγή αυτή δικαιολογήθηκε εν μέρει από ανησυχίες σχετικά με τη δικαιοσύνη και την προσβασιμότητα, έχει επίσης καταργήσει ένα από τα λίγα τυποποιημένα μέτρα αξιολόγησης των ικανοτήτων των φοιτητών.

Ως αποτέλεσμα, τα πανεπιστήμια βασίζονται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικούς δείκτες, όπως εκθέσεις και σχολικούς βαθμούς.

Ωστόσο, οι εκθέσεις μπορούν πλέον να δημιουργούνται ή να συντάσσονται με σημαντική βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι βαθμοί του λυκείου έχουν σταθερά διογκωθεί σε πολλές περιοχές.

Ορισμένοι καθηγητές αναφέρουν ότι φοιτητές με άριστες βαθμολογίες στα μαθηματικά του λυκείου εξακολουθούν να χρειάζονται μαθήματα ενίσχυσης κατά την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο.

Οι εισαγωγές, σύμφωνα με τους επικριτές, γίνονται όλο και πιο αδιαφανείς, με αναξιόπιστα κριτήρια να αντικαθιστούν την ουσιαστική αξιολόγηση.

Βαθμοί και ακαδημαϊκά πρότυπα

Μόλις οι φοιτητές εισέλθουν στο πανεπιστήμιο, οι ανησυχίες δεν τελειώνουν. Σε πολλά συστήματα, τα πρότυπα βαθμολόγησης φαίνεται να εξασθενούν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό των φοιτητών που λαμβάνουν πτυχία πρώτης τάξης έχει αυξηθεί απότομα, από 7% το 1995 σε περίπου 30% σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελίτ πανεπιστήμια παρουσιάζουν επίσης παρόμοια μοτίβα. Στο Yale, για παράδειγμα, σχεδόν το 80% των βαθμών είναι πλέον Α ή Α-, σε σύγκριση με τα δύο τρίτα πριν από μια δεκαετία.

Ορισμένοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η βαθμολόγηση επηρεάζεται όλο και περισσότερο από δείκτες ικανοποίησης των φοιτητών και από τον φόβο αρνητικών αξιολογήσεων.

Άλλοι επισημαίνουν τις μεταβαλλόμενες διδακτικές πρακτικές, όπως η ομαδική εργασία και οι προσεγγίσεις «χωρίς βαθμολογία», οι οποίες περιορίζουν τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα στο οποίο οι βαθμοί δεν αντικατοπτρίζουν πλέον αξιόπιστα τις διαφορές στην ακαδημαϊκή απόδοση.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και της ακαδημαϊκής απάτης

Σε αυτές τις προκλήσεις προστίθεται η ραγδαία εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθηθούν στις ακαδημαϊκές τους εργασίες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό παραδέχεται ότι τη χρησιμοποιεί με τρόπους που συνιστούν απάτη.

Στη Βρετανία, περίπου το 94% των προπτυχιακών φοιτητών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 12% παραδέχεται ότι αντιγράφει απευθείας περιεχόμενο που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη στις εργασίες τους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μελέτες δείχνουν ότι τα δύο τρίτα των φοιτητών χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, με περίπου το 9% να τη χρησιμοποιεί με ανέντιμο τρόπο.

Σε μαθήματα όπως η οικονομία και η δημοσιογραφία, τα αναφερόμενα ποσοστά αντιγραφής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι ακόμη υψηλότερα.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι, από την εισαγωγή εργαλείων όπως το ChatGPT, το ποσοστό των κορυφαίων βαθμών που απονέμονται σε μαθήματα με έντονη έμφαση στη γραφή και τον προγραμματισμό έχει αυξηθεί απότομα. Ωστόσο, δεν παρατηρείται παρόμοιο μοτίβο σε επιστημονικούς κλάδους όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι λιγότερο χρήσιμη.

Το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τα πανεπιστήμια προσπαθούν πλέον να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν. Ορισμένα ιδρύματα επιστρέφουν στις παραδοσιακές δια ζώσης εξετάσεις για να μειώσουν την αντιγραφή. Άλλα πειραματίζονται με νέες μορφές αξιολόγησης.

Ωστόσο, αυτές οι λύσεις συνοδεύονται από προκλήσεις, όπως το κόστος, η οργάνωση και η αντίσταση από τους φοιτητές και το προσωπικό.

Εν τω μεταξύ, αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι ακαδημαϊκές προσδοκίες μπορούν ή πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα μορφή τους.

Μια πιο απαισιόδοξη άποψη αναδύεται επίσης μεταξύ ορισμένων εκπαιδευτικών: ότι οι ισχυρές βασικές δεξιότητες ενδέχεται να μην είναι πλέον απαραίτητες σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτελέσει πολλές διανοητικές εργασίες.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Ευρώπη και πέραν αυτής, τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν φοιτητές που είναι όλο και λιγότερο προετοιμασμένοι, συστήματα που ενδεχομένως φουσκώνουν τους βαθμούς και τεχνολογίες που θολώνουν τα όρια μεταξύ μάθησης και εξωτερικής ανάθεσης της σκέψης.

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει πλέον η τριτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως δεν είναι μόνο πώς να αποκατασταθούν τα ακαδημαϊκά πρότυπα, αλλά και αν αυτά τα πρότυπα μπορούν να διατηρηθούν σε μια εποχή ταχείας τεχνολογικής και πολιτισμικής αλλαγής.

Πηγή: in.gr