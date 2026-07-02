ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου

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Kαθοριστικά έχει συμβάλει η αξιοποίηση των δεδομένων του Ψηφιακού Πελατολογίου από την ΑΑΔΕ στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, των μεταφορών, της στάθμευσης, της πλύσης, της βαφής και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

Τα αποτελέσματα των δύο ετών επιβεβαιώνουν ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ανάλυσης κινδύνου

Οι παραβάσεις που «είδε» η ΑΑΔΕ

Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου.

Σε 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%, με τον συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων/τιμολογίων, 4 παραβάσεις μη επίδειξης στοιχείων και 3.753 λοιπές παραβάσεις.

Η συνολική αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τα 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, στους κλάδους που συνδέονται με το οικοσύστημα των οχημάτων και των μεταφορών καταγράφηκαν 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών.

Τι διαπιστώθηκε φέτος

Η αξιοποίηση των δεδομένων του Ψηφιακού Πελατολογίου συνεχίζεται και φέτος, με ακόμη πιο στοχευμένη ελεγκτική δράση στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 βρέθηκαν παραβάσεις, με μέση παραβατικότητα 60,5%.

Ειδικότερα:

-2.552 παραβάσεις στον κλάδο της επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

-3.474 παραβάσεις σε υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

-91 παραβάσεις στο λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

-33 παραβάσεις στο χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

-81 παραβάσεις στην ενοικίαση αυτοκινήτων και

-61 παραβάσεις στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.

Συνολικά, στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα έφτασαν τα 500.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε κλείσιμο για δύο ημέρες σε 12 επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα των δύο ετών επιβεβαιώνουν ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ανάλυσης κινδύνου και στοχευμένης επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.