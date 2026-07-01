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ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή

Σε ποιες αγροτικές πληρωμές θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο

AGRO 01.07.2026, 13:55
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ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή
Ανθή Γεωργίου

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Το επόμενο 15ημερο αναμένεται να ανοίξει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) με τη νέα της μορφή, ενώ σχεδιάζονται να δοθούν κίνητρα στους αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειμένου η υποβολή να γίνεται έγκαιρα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αυτό που σχεδιάζεται είναι ότι όσοι καταφέρουν να υποβάλλουν την δήλωση μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία (η οποία θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα), τότε θα λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβριο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρωθούν μέχρι την 30η Νοεμβρίου.

Η φετινή δήλωση θα μείνει «ανοιχτή» μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

Η φετινή δήλωση θα μείνει «ανοιχτή» μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ του χρόνου η εφαρμογή προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο. «Τώρα είμαστε σε πίεση χρόνου», επισήμανε ο κ. Πιτσιλής. Μάλιστα, μέσα στον Ιούλιο το ΟΣΔΕ 2025 θα ανοίξει εκ νέου, ώστε να πραγματοποιηθούν διορθώσεις και τροποποιήσεις στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις.

Αυτή την στιγμή πραγματοποιούνται δοκιμές, ενώ από αύριο κιόλας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ και ΓΕΩΤΕΕ, θα δουν την αίτηση με πραγματικά δεδομένα.

Πάντως, όπως διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης, η διαδικασία θα είναι απλή και με διαφάνεια, ενώ θα παρακάμπτει ενδιάμεσους.

Τι αλλάζει στο ΟΣΔΕ

Η φετινή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης θα περιλαμβάνει αλλαγές και όπως αναφέρθηκε, θα έχει λιγότερα λάθη πριν την υποβολή, λιγότερες διορθώσεις μετά, και πιο αξιόπιστη και ταχύτερη αξιολόγηση.

Στις αλλαγές περιλαμβάνονται:

  • Προσυμπληρώνονται στοιχεία από ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, ΚΑΔ και επίσημα μητρών
  • Αντλούνται δεδομένα από ΥπΑΑΤ, myDATA, ΜΙΔΑ και Κτηματολόγιο
  • Ελέγχονται τιμολόγια, εκμεταλλεύσεις, αγροτεμάχια και εξουσιοδοτήσεις
  • Αξιοποιείται ενημερωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο 2024-2025

ΑΑΔΕ

Οι πληρωμές του Ιουλίου

Έως 31 Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis και ad hoc), στις οποίες περιλαμβάνονται η μηδική για τον Έβρο 1,8 εκατ. ευρώ και τομάτα θερμοκηπίου από ζημιές Daniel ύψους 0,25 εκατ. ευρώ, το ρύζι ύψους 20,3 εκατ. ευρώ, η ενίσχυση στα λιπάσματα 41 εκατ. ευρώ, καθώς οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στο προανθικό στάδιο 2021 2,5 εκατ. ευρώ και λειψυδρία Ιωαννίνων 1,85 εκατ. ευρώ, αλλά και το έκτακτο μέτρο στήριξης για την κτηνοτροφία στη Λέσβο ύψους 38,1 εκατ. ευρώ.

Επίσης, έως τέλος Σεπτέμβρίου αναμένεται και η πληρωμή του προανθικού 2025 ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα «χρωστούμενα» όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής είναι η ανωτέρα βία στο ζωικό κεφάλαιο, η ευζωία χοίρων, η οποία θα πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο, οι δασώσεις, οι εκκαθαρίσεις έτους 2018 και πληρωμές για τον πυλώνα Ι και ΙΙ έτους 2024, καθώς και η πληρωμή αγροτεμαχίων με μεικτό καθεστώς ΚΑΕΚ – ΑΤΑΚ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς, το α’ εξάμηνο 2026 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους 1,126 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύφθηκε, όπως ανέφερε, με βάση τον στόχο που είχε τεθεί τον Μάϊο για πληρωμή 1,060 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε για πρώτη φορά υπήρξε οριζόντια αύξηση της βασικής ενίσχυσης έως 15%, υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήμα, ενώ υλοποιήθηκε η δέσμευση για πρόσθετη στήριξη της κτηνοτροφίας και των παραγωγών σιτηρών και βαμβακιού.

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