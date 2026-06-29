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ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου

Η μετάθεση της ημερομηνίας γίνεται και για τη διευκόλυνση των υπόχρεων οντοτήτων – μελών ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 29.06.2026, 20:52
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ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου
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Εν όψει της πρώτης εφαρμογής της υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (Δήλωση GIR) και για τη διευκόλυνση των υπόχρεων οντοτήτων – μελών ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται έως 30 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής για οικονομικά έτη που λήγουν έως και την 31 Μαρτίου 2025. Έως την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν και τη σχετική γνωστοποίηση.

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