ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου

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Εν όψει της πρώτης εφαρμογής της υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (Δήλωση GIR) και για τη διευκόλυνση των υπόχρεων οντοτήτων – μελών ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται έως 30 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής για οικονομικά έτη που λήγουν έως και την 31 Μαρτίου 2025. Έως την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν και τη σχετική γνωστοποίηση.