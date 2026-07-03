Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος στις αγορές – Ισχυρή ανάκαμψη στη Νότια Κορέα

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Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας σήμερα, ανακάμπτοντας από τις αρχικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις μετοχές τεχνολογίας.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,47%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε κέρδη 1,2%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi εκτινάχθηκε κατά 5,7%, ενώ ο δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε μόλις 0,2%.

Θετικό ήταν το κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,3%, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 1,4%, ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,15%, ενώ ο Taiex της Ταϊβάν σημείωσε οριακή άνοδο 0,2%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές της Νότιας Κορέας. Η SK Hynix ανέκαμψε δυναμικά από τις αρχικές απώλειες και κατέγραψε άνοδο περίπου 10%, ενώ η Samsung Electronics διεύρυνε τα πρωινά της κέρδη, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8%.

Η ισχυρή άνοδος των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του δείκτη ώθησε τον Kospi σε κέρδη που ξεπέρασαν το 6%, ενεργοποιώντας προσωρινή διακοπή των συναλλαγών μέσω του μηχανισμού «sidecar», ο οποίος εφαρμόζεται για τον περιορισμό της υπερβολικής μεταβλητότητας.

Το ανοδικό ρεύμα στις τεχνολογικές μετοχές επεκτάθηκε και στο Χονγκ Κονγκ, όπου η Knowledge Atlas, η εισηγμένη εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Zhipu, κατέγραψε άνοδο σχεδόν 10%, ενώ η Manycore Tech ενισχύθηκε κατά 8%.

Στην Ιαπωνία, η κατασκευάστρια μνημών υπολογιστών Kioxia πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή. Παρότι στην έναρξη των συναλλαγών υποχωρούσε σχεδόν κατά 12%, στη συνέχεια πέρασε σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7%.

Ανοδικά κινήθηκε και η μετοχή της Kuaishou Technology, η οποία αρχικά κατέγραψε κέρδη σχεδόν 7%, πριν περιορίσει την άνοδό της. Η εταιρεία ανακοίνωσε επένδυση σχεδόν 2,8 δισ. δολαρίων στη θυγατρική της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, Kling AI, με τη στήριξη του τεχνολογικού κολοσσού Tencent.

Σημειώνεται ότι οι αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας.