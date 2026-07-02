Τραμπ: Τα 2,2 δισ. δολάρια που πυροδοτούν συζητήσεις για σύγκρουση συμφερόντων

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Από έναν πρόεδρο που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο με τη στρατιωτική του σύνταξη, μέχρι έναν πρόεδρο που δηλώνει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ιστορία της αμερικανικής προεδρίας αποτυπώνει μια εντυπωσιακή μεταβολή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι δηλώσεις προκαλούν έντονη πολιτική και θεσμική αντιπαράθεση και φέρνουν στο προσκήνιο μια νέα πραγματικότητα, με τους ιστορικούς να κάνουν λόγο για πρωτοφανή οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της άσκησης της προεδρίας.

Η αντίθεση με τους προκατόχους του, από τον Χάρι Τρούμαν έως τον Τζορτζ Μπους, είναι εντυπωσιακή.

Τραμπ: Έσοδα-ρεκόρ ύψους 2,2 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με την δήλωση περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων που δημοσιοποιήθηκε, ο Τραμπ κατέγραψε έσοδα τουλάχιστον 2,2 δισ. δολαρίων κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Το ποσό είναι σχεδόν τετραπλάσιο από τα 622 εκατ. δολάρια που είχε δηλώσει για το 2024, πριν επιστρέψει στην προεδρία, ενώ οι ιστορικοί εκτιμούν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο στην αμερικανική πολιτική ιστορία.

Η καθηγήτρια και ιστορικός της προεδρίας στο Miller Center του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, Barbara Perry, επιβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο», χαρακτηρίζοντας την περίπτωση του Τραμπ ως κάτι που ξεπερνά οτιδήποτε έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Tα κρύπτο η μεγαλύτερη πηγή εσόδων

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Αμερικανού προέδρου προήλθε από την αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Η οικονομική δήλωση δείχνει ότι περίπου 1,4 δισ. δολάρια συνδέονται με δραστηριότητες στον συγκεκριμένο κλάδο.

Από αυτά:

περίπου 635 εκατ. δολάρια προήλθαν από δικαιώματα της Celebration Coins, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από το meme coin $TRUMP που λανσαρίστηκε λίγο πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας του

περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια αποδίδονται στη World Liberty Financial, εταιρεία που ιδρύθηκε από τους γιους του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, μαζί με τους γιους του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της προσωπικής περιουσίας του προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Η αμερικανική κυβέρνηση απορρίπτει κάθε ισχυρισμό περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, υποστήριξε ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε τα μέλη της οικογένειάς του έχουν εμπλακεί ή πρόκειται να εμπλακούν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης λαμβάνονται αποκλειστικά προς όφελος των Αμερικανών πολιτών, απορρίπτοντας τις επικρίσεις ως πολιτικά υποκινούμενες.

Από τον Τρούμαν μέχρι τον Μπους

Η σύγκριση με προηγούμενους προέδρους είναι χαρακτηριστική.

Ο Χάρι Τρούμαν, ο 33ος πρόεδρος των ΗΠΑ, εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο χωρίς σημαντική προσωπική περιουσία, έχοντας ως μοναδικό σταθερό εισόδημα τη στρατιωτική του σύνταξη, ύψους μόλις 113 δολαρίων τον μήνα. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι θεωρούσε λανθασμένη την εμπορική εκμετάλλευση του κύρους που συνοδεύει το προεδρικό αξίωμα.

Ο Τζορτζ Μπους, πριν ακόμη διεκδικήσει την προεδρία, είχε μεταφέρει τις επενδύσεις του σε blind trust, ώστε να μην έχει γνώση ή έλεγχο των επενδυτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μάλιστα, λίγο πριν αποχωρήσει από την εξουσία το 2009, είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε πώς η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 είχε επηρεάσει την προσωπική του περιουσία.

Η παράδοση που ακολουθούσαν οι περισσότεροι πρόεδροι

Όπως εξηγεί το δημοσίευμα του BBC, από την εποχή του Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, όταν άρχισε να διαμορφώνεται το σύγχρονο μοντέλο της αμερικανικής προεδρίας, υπήρξαν περιπτώσεις συγγενών προέδρων που επωφελήθηκαν οικονομικά από τη σχέση τους με τον Λευκό Οίκο.

Ο αδελφός του Τζίμι Κάρτερ προώθησε εμπορικά μια μάρκα μπίρας, ενώ κατά τη διάρκεια της αντιπροεδρίας του Τζο Μπάιντεν, ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, απέκτησε σημαντικά έσοδα από συνεργασία με ουκρανική ενεργειακή εταιρεία.

Ωστόσο, οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν συγκρίνεται με την έκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Οι αποφάσεις που προκάλεσαν ερωτήματα

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και σε ορισμένες κυβερνητικές αποφάσεις που φαίνεται να συνέπεσαν χρονικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες του περιβάλλοντος του προέδρου.

Τον Ιούλιο του 2025, ο Τραμπ υπέγραψε νομοθεσία που υποστήριζε τα stablecoins, λίγους μήνες αφότου η World Liberty Financial είχε εισέλθει δυναμικά στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.

Τον Οκτώβριο χορήγησε χάρη στον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ενώ παράλληλα η κυβέρνησή του υιοθετούσε ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, παρότι ο ίδιος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τα crypto ως «καταστροφή που περιμένει να συμβεί».

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, μια συμφωνία που συνήφθη με τον πρόεδρο του Καζακστάν για έργο εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών οδήγησε στη συμμετοχή των Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σε εταιρεία που συνδέεται με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Η διαχείριση του Trump Organization

Όπως είχε συμβεί και το 2017, πριν από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε τη διοίκηση του Trump Organization στους ενήλικους γιους του, χωρίς όμως να εκποιήσει τις επιχειρηματικές του συμμετοχές ή να τις μεταφέρει σε πλήρες blind trust, πρακτική που είχαν ακολουθήσει αρκετοί προκάτοχοί του.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του ότι ο πρόεδρος δεν θα συμμετείχε στην καθημερινή λειτουργία του, ενώ ο Έρικ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει ότι θα εφαρμόζονταν αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση των προσωπικών του οικονομικών, τονίζοντας ότι τα περιουσιακά του στοιχεία διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια χωρίς δική του παρέμβαση.

Οι επικρίσεις των ειδικών

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου, ειδικοί σε θέματα κυβερνητικής δεοντολογίας εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Ο πρώην επικεφαλής νομικός σύμβουλος δεοντολογίας του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπους, Ρίτσαρντ Πέιντερ, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κατάσταση συνιστά ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έσοδα από τα κρυπτονομίσματα.

Όπως επισημαίνει, η εικόνα ενός εν ενεργεία προέδρου που αποκομίζει τόσο μεγάλα προσωπικά οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της θητείας του δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η συζήτηση που έχει ανοίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αφορά πλέον μόνο το ύψος των εσόδων του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τα όρια ανάμεσα στην άσκηση της προεδρικής εξουσίας και στην ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ένα ζήτημα που αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την αμερικανική πολιτική σκηνή.