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Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

World 03.07.2026, 11:51
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Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Παρά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που μπλόκαρε την απόλυση της κυβερνήτη Λίζα Κουκ ο Τράμπ και η ομάδα του συνεχίζουν την προσπάθεια να αναδιαμορφώσουν την Fed.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και εξωτερικοί σύμμαχοι επεξεργάζονται τρόπους για να απομακρύνουν μέλη του δ.σ της Federal Reserve, ώστε ο Τράμπ να έχει τοποθετήσει στη θέση τους άτομα της δική του επιρροής, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές. Η Λίζα Κουκ αλλά και ο πρώην πρόεδρος, Τζερόμ Πάουελ βρίσκονται στο στόχαστρο.

Αν και η απόφαση με ψήφους 5-4 εκτιμάται ότι ενίσχυσε την ανεξαρτησία της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του πλανήτη υπάρχουν και οι φωνές που επισήμαναν το περιορισμένο εύρος της απόφασης και προειδοποίησαν ότι αυτή δεν προστατεύει πλήρως την κεντρική τράπεζα από μελλοντικές πολιτικές επιθέσεις.

Fed

 

Απρόθυμοι να αποθαρρυνθούν, οι σύμμαχοι του Τραμπ θεωρούν ότι η απόφαση αυτή παρέχει έναν διαδικαστικό οδικό χάρτη για το πώς να απομακρύνουν επιτυχώς τον Κουκ και εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC ότι η απόφαση του δικαστηρίου βασίστηκε σε διαδικαστικά ζητήματα και όχι στην ουσία της υπόθεσης, και ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την απομάκρυνσή της από την κεντρική τράπεζα.

«Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία και θα ακολουθήσουμε άψογη διαδικασία και άψογη διαδικασία», είπε.

Η κυβέρνηση θεωρεί επίσης την κενή θέση στην ηγεσία της Fed της Ατλάντα ως μια ακόμη ευκαιρία να ασκήσει επιρροή στην κεντρική τράπεζα, με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να αξιοποιεί το δίκτυό του για την αναζήτηση πιθανών υποψηφίων, σημειώνουν οι πηγές. Η προεδρία της Fed της Ατλάντα θεωρείται ρόλος κλειδί από την ομάδα οικονομικής πολιτικής του Τραμπ, λόγω των αναλύσεων που διεξάγει σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και άλλα θέματα, οι οποίες παρακολουθούνται στενά, πρόσθεσαν. Επιπλέον ο πρόεδρος της έχει δικαίωμα ψήφου για τα επιτόκια το 2027.

Η επιλογή Γουόρς

Ο Τραμπ από την αρχή της θητείας του έδειξε την πρόθεση του να ελέγξει την Fed, με επιθέσεις εναντίον του Πάουελ και τις συνεχείς εκκλήσεις για μείωση των επιτοκίων.

Ο νυν πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, πριν τον διορισμό του φάνηκε να απηχεί την άποψη του Τραμπ ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι χαμηλότερα.

Ωστόσο, οι μειώσεις των επιτοκίων της Fed φαίνονται λιγότερο πιθανές φέτος καθώς αναζωπυρώθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις. Περίπου οι μισοί αξιωματούχοι πιστεύουν τώρα ότι η Fed μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια φέτος, σύμφωνα με προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο. Αρκετοί από τους προέδρους των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής που ανησυχούν περισσότερο για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν πει όλοι με συνέπεια το ίδιο πράγμα: όλοι έχουν εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς και, παρά τις προσωρινές διαταραχές στις αγορές ενέργειας, οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ στην πλευρά της προσφοράς μειώνουν τον πληθωρισμό για να ανοίξουν το δρόμο για μειώσεις των επιτοκίων» υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι.

Το αγκάθι Πάουελ

Ο Αμερικανό πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές παραμένει οργισμένος με τον Πάουελ που παράμεινε ως απλός διοικητής της Fed μετά τη λήξη της θητείας του ως πρόεδρος. Αναστατώθηκε ακόμα περισσότερο όταν ο Πάουελ παρέλαβε, στα τέλη Μαΐου, το βραβείο «John F. Kennedy Profile in Courage» για τη διοίκησή του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και εξήρε το Κογκρέσο για την σοφή απόφασή του «να προστατεύσει τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από πολιτικές πιέσεις».

Τραμπ Πάουελ

Το στίγμα του κλίματος που επικρατεί στον Λευκό Οίκο έδωσε ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου.

«Με ανησυχεί το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Τζέι Πάουελ» τόνισε μιλώντας στο Fox Business. «Υπάρχει μια πλειοψηφία ανθρώπων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα που δεν θα ψηφίσουν απαραίτητα επειδή είναι πατριώτες, αλλά μάλλον επειδή θέλουν να βλάψουν τον Τραμπ — και θα πρέπει να το παρακολουθούμε προσεκτικά αυτό».

Οι απερχόμενοι πρόεδροι της Fed συνήθως αποχωρούν από την κεντρική τράπεζα στο τέλος της θητείας τους. Ωστόσο ο Πάουελ επέλεξε να παραμείνει ως απλός διοικητής. Είναι ο πρώτος πρόεδρος που το κάνει αυτό μετά τον Μάρινερ Έκλες το 1948.

Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πάουελ  εξήγησε ότι η ανησυχία του αφορά τη «σειρά νομικών επιθέσεων» εναντίον της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Φοβάμαι ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν τον θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο αυτό που έχει πραγματικά σημασία για το κοινό, δηλαδή τη δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πολιτικοί παράγοντες.»

Ενώ σχεδίαζε να αποσυρθεί μετά τη θητεία του είπε ότι οι ενέργειες των τελευταίων τριών περίπου μηνών δεν του άφησαν «καμία άλλη επιλογή από το να παραμείνει».

Σύμφωνα με πηγές ο κύκλος Τραμπ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει είτε την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή είτε άλλο τρόπο για να βρει  ένα παράθυρο ευκαιρίας που θα επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να απομακρύνει τον Πάουελ.

Η υπόθεση  Κουκ

Η Λίζα Κουκ, η οποία διορίστηκε κατά την περίοδο της προεδρίας Μπάιντεν, παραμένει στο στόχαστρο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε τη Δευτέρα ότι μπορεί να παραμείνει στη θέση της, ενόσω εκκρεμεί η σχετική υπόθεση.

Στη γνωμοδότησή του, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς ανέφερε ότι το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του με «περιορισμένη βάση», καθώς ο Τραμπ δεν παρείχε στην Κουκ τις απαραίτητες διαδικασίες για να αμφισβητήσει δεόντως τις κατηγορίες εναντίον της.

Σχεδόν αμέσως μετά την απόφαση, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του άφησαν να εννοηθεί ότι σκόπευαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες απομάκρυνσής της.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε για το εάν οι ισχυρισμοί εναντίον της Κουκ, αν αληθεύουν, θα αποτελούσαν επαρκή νομική αιτία για την απόλυσή της από την Fed. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν πιθανές επόμενες προσπάθειες του Τραμπ να την απολύσει θα μπορούσαν να καταλήξουν ξανά στα δικαστήρια.

Fed της Ατλάντα

Η καθυστέρηση στην επιλογή του νέου προέδρου της Fed της Ατλάντα εγείρει ερωτήματα αναφορικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ εν μέσω προσπαθειών να αναδιαμορφώσει τη σύνθεση της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Ο πρώην πρόεδρος της, Ράφαελ Μπόστικ παραιτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Η διαδικασία αντικατάστασης του βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη αλλά πάγωσε καθώς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η διαδικασία παρακολουθείται στενά από το οικονομικό επιτελείο του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και του διευθυντή του Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

Η διαδικασία επιλογής επανεκκινήθηκε πρόσφατα. Ο Γουόρς αναζητά υποψηφίους με ηγετική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι περιφερειακοί πρόεδροι της Fed, οι οποίοι ψηφίζουν για τις αποφάσεις για τα επιτόκια εκ περιτροπής, επιλέγονται από το τοπικό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από στελέχη και επιχειρηματικούς ηγέτες από την περιοχή, εξαιρουμένων των μελών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι υποψήφιοι στη συνέχεια εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της Fed στην Ουάσινγκτον.

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