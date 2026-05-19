Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

World 19.05.2026, 22:30
Σχολιάστε
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο φθόνου για τον πλούσιο κόσμο. Το 2025, ενώ η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιαπωνία κατάφεραν με δυσκολία ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1% περίπου και η Γερμανία παρέμεινε σχεδόν στάσιμη, η το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,1%. Τους τελευταίους 15 μήνες, τα αμερικανικά χρηματιστήρια έχουν σημειώσει το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο. Όλα αυτά συνέβησαν ακόμη και ενώ ο πρόεδρος εφάρμοσε πολιτικές που φαινόταν να είναι αντίθετες στην ανάπτυξη, όπως οι μαζικές απελάσεις μεταναστών εργαζομένων και οι χαοτικοί εμπορικοί πόλεμοι.

Αυτό έχει αφήσει τους παρατηρητές που είχαν προβλέψει οικονομική καταστροφή να αναρωτιούνται τι συνέβη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist. Ίσως, ψιθυρίζουν τώρα ορισμένοι, οι πολιτικές αυτές δεν είναι τόσο καταστροφικές όσο υποθέτει η επικρατούσα οικονομική θεωρία. Άλλοι αναρωτιούνται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Παρά την αντοχή της, η αμερικανική οικονομία θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, να τα πηγαίνει ακόμη καλύτερα. Αλλά πόσο καλύτερα; Με άλλα λόγια: πόσο μεγάλος είναι ο «φόρος MAGA» ( o MAGA tax δεν είναι ένας επίσημος κρατικός φόρος, αλλά ένας πολιτικός όρος που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περιγράψει το κόστος των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ για την Αμερική και την παγκόσμια οικονομία) που επιβάλλεται στην παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη;

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Economist, περίπου 50 δισ. δολάρια από την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη το 2025 αντανακλούσαν πρόσθετη εγχώρια ανάπτυξη, συμβάλλοντας κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η έκρηξη λόγω AI

Ένας τρόπος για να καταλήξουμε σε ένα νούμερο είναι να φανταστούμε πώς θα ήταν η αμερικανική οικονομία χωρίς αυτόν τον φόρο. Ο κ. Τραμπ κληρονόμησε μια οικονομία που αναπτύσσεται δυναμικά. Έκτοτε έχει δεχτεί τρεις ωθήσεις, τις οποίες ο Economist έχει ποσοτικοποιήσει κατά προσέγγιση.

Η πρώτη είναι η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μόνο τεσσάρων γιγάντων της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing —Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft— ξεπέρασαν τα 350 δισ. δολάρια το 2025 και, σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις κερδών τους, αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 700 δισ. δολάρια το 2026.

Η έκρηξη αυτή έχει πυροδοτήσει ένα κύμα δαπανών για κέντρα δεδομένων, μικροτσίπ, συστήματα ψύξης και λογισμικό. Το 2025, οι πραγματικές επενδύσεις σε εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, λογισμικό και κέντρα δεδομένων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 15%. Σε ακαθάριστους όρους, αυτή η αύξηση συνέβαλε σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ της οικονομικής ανάπτυξης.

Το ποσό αυτό, ωστόσο, υπερεκτιμά την πραγματική συμβολή των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη στο ΑΕΠ των ΗΠΑ. Περίπου τα δύο τρίτα των δαπανών για κέντρα δεδομένων αφορούν εξοπλισμό, μεγάλο μέρος του οποίου εισάγεται από ασιατικούς κατασκευαστές, όπως για παράδειγμα από τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν. Όταν οι αμερικανικές εταιρείες αγοράζουν αυτά τα εξαρτήματα, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό.

Για να υπολογίσουμε πόσο από τις δαπάνες αυτές συνεισφέρει πραγματικά στο αμερικανικό ΑΕΠ, αφαιρούμε την αύξηση των πραγματικών εισαγωγών εξοπλισμού από την αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Economist, περίπου 50 δισ. δολάρια από την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη το 2025 αντανακλούσαν πρόσθετη εγχώρια ανάπτυξη, συμβάλλοντας κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ.

Αυτό πρόσθεσε περίπου 5 τρισ. δολάρια στον πλούτο των νοικοκυριών, πέραν του ποσού που θα είχε συσσωρευτεί σε ένα τυπικό έτος. Οι Αμερικανοί τείνουν να ξοδεύουν ένα μικρό μέρος αυτών των απροσδόκητων κερδών

Η ώθηση στο Χρηματιστήριο

Ο ενθουσιασμός σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη έδωσε επίσης τεράστια ώθηση στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία αποτέλεσε την πηγή της δεύτερης ώθησης στην ανάπτυξη. Από τη νίκη του κ. Τραμπ στις εκλογές έως το τέλος του 2025, ο δείκτης S&P 500 των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών σημείωσε άνοδο κατά περίπου 15% σε πραγματικούς όρους, ρυθμό ασυνήθιστα γρήγορο με βάση τα ιστορικά δεδομένα.

Αυτό πρόσθεσε περίπου 5 τρισ. δολάρια στον πλούτο των νοικοκυριών, πέραν του ποσού που θα είχε συσσωρευτεί σε ένα τυπικό έτος. Οι Αμερικανοί τείνουν να ξοδεύουν ένα μικρό μέρος αυτών των απροσδόκητων κερδών. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας έναν συντηρητικό κανόνα ότι κάθε δολάριο πλούτου που προέρχεται από μετοχές αυξάνει τις δαπάνες κατά περίπου 2 σεντς το πρώτο έτος, αυτό πιθανώς αύξησε την κατανάλωση κατά περίπου 100 δισ. δολάρια το 2025. Δεδομένου του κεντρικού ρόλου των καταναλωτών στην αμερικανική οικονομία, το φαινόμενο αυτό μπορεί να πρόσθεσε 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη.

Οι μεταρρυθμίσεις

Η τρίτη ώθηση στην αμερικανική οικονομία προήλθε από εκείνες τις πολιτικές του κ. Τραμπ που όντως προωθούν την ανάπτυξη. Η κυβέρνησή του διευκόλυνε τις εταιρικές συγχωνεύσεις, έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να μειώσουν τη γραφειοκρατία και χαλάρωσε τους περιορισμούς στην ιδιωτική πίστωση. Ο φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε το 2025 έδωσε στην οικονομία δημοσιονομική ώθηση αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω φορολογικών περικοπών.

Πιθανότατα βελτίωσε επίσης τον ρυθμό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της οικονομίας, καθιστώντας μόνιμες τις υπάρχουσες περικοπές σε εταιρικούς και άλλους φόρους, αποκαθιστώντας τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εκπέσουν πλήρως των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και επιτρέποντάς τους να αποσβένουν τα περιουσιακά στοιχεία ταχύτερα, όλα στοιχεία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις.

Κατά μέσο όρο, οι ανεξάρτητες προβλέψεις που εξέτασε ο Economist —συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, του Tax Foundation, του Tax Policy Center και του Yale Budget Lab— εκτιμούσαν ότι η νομοθεσία θα πρόσθετε 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο έτος και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση το 2026.

Συνδυάζοντας την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ιδέες του κ. Τραμπ για την προώθηση της ανάπτυξης, η αμερικανική οικονομία θα έπρεπε να σπάει ρεκόρ. Πριν από τις προεδρικές εκλογές —και πριν οι οικονομολόγοι προλάβουν να αξιολογήσουν σωστά τις ιδέες του κ. Τραμπ— η γενική πρόβλεψη ήταν για ανάπτυξη περίπου 2% το 2025. Προσθέτοντας την ώθηση από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών και τις φορολογικές περικοπές, η Αμερική θα μπορούσε να έχει φτάσει σε ανάπτυξη περίπου 2,7%. Αυτό είναι περισσότερο μισή μονάδα σε σχέση με αυτό που πέτυχαν οι ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις σε βιομηχανικό και μεταφορικό εξοπλισμό μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2% κατά το τελευταίο έτος. Οι κατασκευές στον τομέα της μεταποίησης μειώθηκαν κατά 20%.

Πτώση στις επενδυτικές δαπάνες

Πράγματι, αν εξαιρέσουμε τις δαπάνες για εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών και λογισμικό —τις κατηγορίες που συνδέονται στενότερα με την τεχνητή νοημοσύνη— η εικόνα φαίνεται δυσοίωνη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, οι επενδύσεις σε πάγια μη οικιστικά ακίνητα, εξαιρουμένων των κατηγοριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συρρικνώθηκαν με ετήσιο ρυθμό περίπου 3%, σε σύγκριση με μέσο ρυθμό αύξησης άνω του 5% την προηγούμενη δεκαετία.

Οι επενδύσεις σε βιομηχανικό και μεταφορικό εξοπλισμό μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2% κατά το τελευταίο έτος. Οι κατασκευές στον τομέα της μεταποίησης μειώθηκαν κατά 20%. Συνολικά, οι επενδύσεις εκτός Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται περίπου 130 δισ. δολάρια κάτω από την τάση της τελευταίας δεκαετίας. Αυτή η συρρίκνωση των κεφαλαιουχικών δαπανών μειώνει την αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Μήπως η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη εξηγεί αυτή την αδυναμία; Η συρρίκνωση των επενδύσεων εκτός τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ μεγάλη και πολύ ευρεία για να είναι αποτέλεσμα απλής ανακατανομής κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις προς τα κέντρα δεδομένων και μακριά από άλλους τομείς. Η πτώση εκτείνεται στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην κατασκευή εργοστασίων. Η αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική πολιτική πιθανώς έπαιξε σημαντικό ρόλο. Σε μια έρευνα πριν από ένα χρόνο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα διαπίστωσε ότι το 45% των στελεχών σχεδίαζε να μειώσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας σχετικά με την πολιτική.

Ο πόλεμος στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν προκαλέσει ενεργειακό σοκ που θα συμπιέσει περαιτέρω τα πραγματικά εισοδήματα και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών

Τα επιτόκια

Μια άλλη πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με την οποία η ισχυρή ζήτηση ή ο υψηλός κρατικός δανεισμός ωθεί τα επιτόκια προς τα πάνω και εκτοπίζει άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, επίσης δεν φαίνεται πειστική.

Η πιστωτική ρευστότητα παραμένει άφθονη. Οι διαφορές μεταξύ των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας και των κρατικών ομολόγων σπάνια έχουν γίνει τόσο μικρές από τη δεκαετία του 1990. Επομένως, είναι πολύ πιθανό η πολιτική που ακολουθεί ο Πρόεδρος Τραμπ να έχει μεγάλη σχέση με το αρνητικό κλίμα.

Συνολικά, η πίεση που ασκούν οι δασμοί στα πραγματικά εισοδήματα, η μειωμένη προσφορά εργασίας και η επιφυλακτικότητα των εταιρειών όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχεται σε 0,8 π.μ. Αυτό συνάδει με το προηγούμενο ποσοστό στο οποίο κατέληξε ο Economist εξετάζοντας μια υποθετική αμερικανική οικονομία.

Κοιτώντας μπροστά, δεν υπάρχουν πολλά σημάδια ανακούφισης. Οι δασμοί παραμένουν σε διαρκή μεταβολή, διατηρώντας υψηλή αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο πόλεμος στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν προκαλέσει ενεργειακό σοκ που θα συμπιέσει περαιτέρω τα πραγματικά εισοδήματα και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών, επιβραδύνοντας ακόμη περισσότερο τις επενδύσεις.

Οι κακές πολιτικές

Μια φυσική αντίδραση σε τέτοια στοιχεία είναι να απελπίζεται κανείς βλέποντας πόση ζημιά μπορούν να προκαλέσουν οι κακές πολιτικές. Μια άλλη, όμως, είναι να θαυμάσει κανείς την εκπληκτική δύναμη της αμερικανικής οικονομικής μηχανής. Παρά όλα τα εμπόδια που έθεσε ο κ. Τραμπ, το ΑΕΠ ενδέχεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 4% το τρέχον τρίμηνο, αν πιστέψει κανείς την τελευταία πρόβλεψη -σε πραγματικό χρόνο- του υποκαταστήματος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ατλάντα. Με άλλα λόγια, χωρίς το βάρος του φόρου MAGA, η Αμερική θα μπορούσε να εκτοξευθεί μπροστά με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν 5%. Έχει σημειώσει τέτοια απόδοση σε μόλις εννέα τρίμηνα αυτόν τον αιώνα και μόνο σε πέντε αν εξαιρέσουμε την ανάκαμψη μετά την πανδημία του κορονοϊού. Αν μόνο ο πρόεδρος Τραμπ το επέτρεπε, θα μπορούσε να το κάνει ξανά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν
Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic
Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ
Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;

Το Βερολίνο θα μειώσει το μερίδιό του στον εισαγωγέα φυσικού αερίου Uniper από 99% σε 25%, μετά την κρατικοποίηση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Latest News
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;

Το Βερολίνο θα μειώσει το μερίδιό του στον εισαγωγέα φυσικού αερίου Uniper από 99% σε 25%, μετά την κρατικοποίηση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies