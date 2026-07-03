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Τουρισμός: Οι πόλεις που αδειάζουν από κατοίκους και γεμίζουν τουρίστες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τουριστικές ροές έχουν αυξήσει τα ενοίκια κατά 342 ευρώ από το 2019.

Τουρισμός 03.07.2026, 23:40
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Τουρισμός: Οι πόλεις που αδειάζουν από κατοίκους και γεμίζουν τουρίστες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Κείμενο Αλεξάνδρα Τάνκα

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Η στέγη στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο ακριβή και για πολλούς κατοίκους έχει μετατραπεί από βασική ανάγκη σε πολυτέλεια. Πίσω από αυτή την πίεση στα ενοίκια κρύβεται ένα μείγμα παραγόντων, με τον τουρισμό να παίζει όλο και πιο καθοριστικό ρόλο σε αρκετές χώρες του Νότου.

Οι Έλληνες, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί έχουν υποστεί μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις ενοικίων από το 2019, που κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ τον χρόνο, και όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές της ενέργειας ή των κατασκευών.

Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη περιοχή του κόσμου σε τουρισμό, προσελκύοντας πάνω από το μισό των διεθνών αφίξεων τουριστών.

Η τουριστική βιομηχανία διοχετεύει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στην οικονομία, αλλά για όσους δεν εργάζονται στον κλάδο, τα μειονεκτήματα μπορεί να είναι τεράστια.

Όχι μόνο σε όρους συνωστισμού και ρύπανσης, αλλά και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο που αυξάνει το κόστος ζωής και ιδιαίτερα τα ενοίκια.

Στην Ελλάδα οι τουριστικές ροές έχουν αυξήσει τα ενοίκια κατά 342 ευρώ από το 2019

Οι κάτοικοι της Ελλάδας είναι οι πιο επηρεασμένοι, σύμφωνα με το New Economics Foundation, με τις τουριστικές ροές να αυξάνουν τα ετήσια ενοίκια κατά 342 ευρώ από το 2019.

Ετήσια διαφορά τιμών ενοικίων 2019–2025 σε σχέση με τους όγκους τουρισμού

Η μελέτη συνδύασε δεδομένα αύξησης ενοικίων από τη Eurostat με όγκους αεροπορικών επιβατών και τρέχουσες τιμές ενοικίων.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού, όπως και στην Ολλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Ισπανία κατατάσσεται δεύτερη, με εκτιμώμενη αύξηση 236 ευρώ, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία με 220 ευρώ και την Ιταλία με 202 ευρώ.

Σε σύγκριση με την Ελλάδα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι ευρείες πολιτικές ελέγχου ενοικίων στην Ισπανία περιόρισαν εν μέρει τον πληθωρισμό των ενοικίων, ενώ η μεγάλη προσφορά κατοικιών στην Ιταλία μείωσε την πίεση.

Την ίδια στιγμή, η Ιρλανδία αναδεικνύεται ως η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε απόλυτους όρους την επόμενη πενταετία, με επιπλέον 251 ευρώ τον χρόνο.

Η μελέτη προσθέτει ότι τα τρέχοντα σχέδια επέκτασης του αεροδρομίου του Δουβλίνου πιθανότατα θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την πιεσμένη αγορά της Ιρλανδίας για τους καταναλωτές.

Γενικά, τα ενοίκια σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν αναμένεται να αυξηθούν λόγω του τουρισμού.

Προβλεπόμενη ετήσια αύξηση ενοικίων λόγω του τουρισμού (2026 vs 2031)

Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι οι υψηλότερες τιμές ενοικίων οφείλονται στο αυξημένο κόστος κατασκευών — αυξημένο κατά 45% την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο ΕΕ.

Στην πραγματικότητα, αν δούμε χώρες με υψηλές τουριστικές ροές, οι τιμές κατασκευών και η αύξηση των ενοικίων λόγω τουρισμού δεν φαίνεται να συνδέονται.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν καταγράψει μόνο μικρές αυξήσεις στο κόστος κατασκευών τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη Eurostat, γεγονός που υποδηλώνει ότι η άνοδος των ενοικίων μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλείται από κάτι άλλο, με τον τουρισμό να είναι ένας από τους βασικούς υπόπτους.

Πηγή in.gr

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