Όμιλος ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης

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Σε νέα φάση ευελιξίας στην οργάνωση της εργασίας περνά ο ΟΤΕ, ο οποίος ανακοίνωσε την πιλοτική εφαρμογή νέων μορφών απασχόλησης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Οι ρυθμίσεις είναι εθελοντικές, έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο πλαίσιο σχετικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τις επιχειρησιακές μονάδες IT και HR, με στόχο έως το τέλος της χρονιάς να αξιολογηθεί η επέκταση του μοντέλου σε όλους τους εργαζόμενους του Οργανισμού. Με τον τρόπο αυτόν, ο ΟΤΕ επιχειρεί να δοκιμάσει στην πράξη σχήματα εργασίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, χωρίς να διαταράσσεται η επιχειρησιακή λειτουργία.

Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται η κατανομή του ημερήσιου ωραρίου μεταξύ φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας, με διατήρηση του οκταώρου και του 40ώρου, καθώς και η τετραήμερη δεκάωρη απασχόληση με μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης. Προβλέπεται επίσης ευέλικτη κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα, με δυνατότητα συσσώρευσης χρόνου εργασίας και μεταγενέστερης αξιοποίησής του ως επιπλέον άδεια αναψυχής.

Η επιλογή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε μόνιμο εργαλείο διαχείρισης εργασίας, εφόσον τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περιόδου αποδειχθούν θετικά

Στο ίδιο πλαίσιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από το υφιστάμενο πλαίσιο τηλεργασίας, ενώ δίνεται και η δυνατότητα προσωρινής μείωσης του ημερήσιου ωραρίου έως και τέσσερις ώρες, με ανάλογη προσαρμογή των αποδοχών. Το πλέγμα των επιλογών αυτών αποτυπώνει τη στροφή του ΟΤΕ σε πιο ευέλικτα και εξατομικευμένα μοντέλα εργασίας.

Ο Chief People Officer του Ομίλου ΟΤΕ, Πάνος Τσιαντούλας, τόνισε ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ευελιξία και στον σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων. Όπως ανέφερε, ο ΟΤΕ δοκιμάζει νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης ώστε οι εργαζόμενοι να οργανώνουν καλύτερα τον χρόνο και την καθημερινότητά τους, διατηρώντας υψηλά επίπεδα συνεργασίας, υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού και η Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης, με την υπογραφή σχετικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η κίνηση αυτή ενισχύει το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας στο εσωτερικό του οργανισμού και συνδέεται με τη συνολική προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Το εργασιακό μοντέλο

Η πρωτοβουλία του ΟΤΕ αντανακλά μια ευρύτερη τάση στην αγορά εργασίας, όπου η ευελιξία, η τηλεργασία και η προσαρμογή στις ανάγκες των εργαζομένων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Με την πιλοτική εφαρμογή να ξεκινά από δύο εσωτερικές μονάδες που σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, ο οργανισμός δείχνει ότι θέλει να αξιολογήσει πρώτα την αποτελεσματικότητα του νέου σχήματος πριν το επεκτείνει ευρύτερα.

Η επιλογή αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε μόνιμο εργαλείο διαχείρισης εργασίας, εφόσον τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περιόδου αποδειχθούν θετικά. Σε κάθε περίπτωση, το νέο πλαίσιο τοποθετεί τον ΟΤΕ ανάμεσα στις επιχειρήσεις που επενδύουν σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό μοντέλο απασχόλησης.