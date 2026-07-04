Χρυσές λίρες: Μαζικές πωλήσεις με φόντο την έκρηξη της τιμής του χρυσού [πίνακες]

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Έντονη κινητικότητα καταγράφηκε στις χρυσές λίρες το πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η γεωπολιτική κρίση.

Οι κάτοχοι του πολύτιμου μετάλλου παρακολουθούσαν τις διακυμάνσεις του και προγραμμάτιζαν ραντεβού στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

Οι χρυσές λίρες

Η μεταβλητότητα στις τιμές του χρυσού οδήγησε και αρκετούς εγχώριους επενδυτές στις αγορές χρυσών λιρών, ωστόσο, η πλειονότητα των κατόχων χρυσών λιρών προχώρησε στην πώληση τους, αποκομίζοντας τις υπεραξίες.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με τα οποία συνεχίστηκαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις λιρών, με τις πωλήσεις να είναι για ακόμη μία χρονιά πολλαπλάσιες των αγορών.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ρευστοποιήθηκαν 7.178 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν 1.381 λίρες. Το δεύτερο τρίμηνο ρευστοποιήθηκαν 6.772 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν 714.

Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, οι αγορές από την ΤτE έφτασαν στις 2.095 χρυσές λίρες και οι πωλήσεις προς την ΤτE στις 13.950 χρυσές λίρες.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το δελτίο τιμών χρυσού η ΤτΕ αγόραζε χθες την χρυσή λίρα στα 829,06 ευρώ και την πουλούσε στα 971,34 ευρώ.

Η ΤτΕ διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα.

Όσοι επιθυμούν να πωλήσουν χρυσές λίρες Αγγλίας στην Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να γνωρίζουν ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη: α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) του ΑΦΜ από δημόσιο έγγραφο (π.χ., εκκαθαριστικό Εφορίας).

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και αναρτάται στον ιστοχώρο της.

Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου. Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού, την ώρα της συναλλαγής.

Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται προσκόμιση IBAN).

Ο χρυσός

Ο χρυσός στις διεθνείς αγορές κινείται ανοδικά αφού τα αδύναμε στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τις πιθανότητες να αυξήσει τα επιτόκια φέτος η Fed για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Οι κεντρικές τράπεζες επιμένουν να αγοράζουν χρυσό δίνοντας σήμα ότι ένας από τους βασικούς καταλύτες της ανόδου του πολύτιμου μετάλλου παραμένει σε ισχύ.

Σε έρευνα 74 κεντρικών τραπεζών, το 45% δήλωσε ότι σχεδιάζει να αγοράσει ράβδους χρυσού το επόμενο έτος, το μεγαλύτερο μερίδιο που έχει καταγραφεί ποτέ στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού και την YouGov Plc από το 2018. Μόνο μία δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τις συμμετοχές της, ανέφερε το WGC σε έκθεση.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συσσωρεύσει κατά μέσο όρο 1.000 τόνους χρυσού τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αριθμός που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τον μέσο όρο των 500 τόνων της προηγούμενης δεκαετίας.

Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού συσσώρευσης σημειώθηκε σε ένα κλίμα γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο έχει θολώσει τις προοπτικές για τους διαχειριστές των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ, Συμεών Μαυρουδής, οι κεντρικές τράπεζες θεωρούν τον χρυσό αξιόπιστο μέσο προστασίας σε περιόδους κρίσεων, αποτελεσματικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και διαχρονική αποθήκη αξίας. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία των μεγάλων νομισμάτων ενισχύουν τη ζήτηση.