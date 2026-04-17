Χρυσές λίρες: Μαζικές πωλήσεις στη σκιά του πολέμου [πίνακες]

Μπορεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία να ωθεί τους επενδυτές στην αγορά χρυσού, εκτινάσσοντας τη ζήτηση και καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, στην Ελλάδα όσοι κατέχουν χρυσές λίρες είδαν μια ευκαιρία αποκόμισης κερδών.

Οι χρυσές λίρες

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα συνεχίστηκαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις λιρών, με τις πωλήσεις να είναι για ακόμη μία χρονιά πολλαπλάσιες των αγορών.

Το 2025 πωλήθηκαν στην ΤτΕ 40.031 χρυσές λίρες, ενώ πολίτες αγόρασαν πέρυσι από την ΤτΕ 7.563 χρυσές λίρες.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ρευστοποιήθηκαν 7.178 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν 1.381 λίρες.

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί τα δικά της αποθέματα και είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας. Με βάση τα αναλογικά δεδομένα οι περίπου 18.000 λίρες που ρευστοποιήθηκαν στο δίκτυο της Πειραιώς εκτιμάται ότι απέφεραν στους πωλητές 17 εκατ. ευρώ, ενώ για τις 12.000 λίρες που αγοράστηκαν δαπανήθηκαν κάπου 13,3 εκατ. ευρώ. Εκτός από τα δύο επίσημα κανάλια, την ΤτΕ και την Τράπεζα Πειραιώς, ανεπίσημο κανάλι αγοράς αποτελούν τα ενεχυροδανειστήρια, οι συναλλαγές μέσω των οποίων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν διαθέτουν σε όλες τις περιπτώσεις τους εξειδικευμένους πιστοποιητές για την αξιολόγηση των χρυσών νομισμάτων που φέρουν διάφορα χαρακτηριστικά ανάλογα με την προέλευσή τους ή ακόμη και τη χρήση τους.

Η τιμή

Με βάση το δελτίο τιμών της ΤτΕ της 16ης Απριλίου 2026, ενδεικτικά, η χρυσή λίρα Αγγλίας τίτλου 0,9166 (γραμμάρια 7,940-7,988), παλαιάς κοπής, αγοράζεται από την ΤτΕ προς 929,00 ευρώ και να πωλείται προς 1.089,42 ευρώ.

Η αγορά χρυσού παρουσιάζει έντονη κινητικότητα, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση, με τους κατόχους χρυσών λιρών να παρακολουθούν καθημερινά τις διακυμάνσεις στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου και να προγραμματίζουν ραντεβού στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να τις εξαργυρώσουν.

Το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για πώληση χρυσών λιρών στην ΤτΕ είναι το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου, με είκοσι ραντεβού να κλείνονται ημερησίως.

Όσοι επιθυμούν να πωλήσουν χρυσές λίρες Αγγλίας στην Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να γνωρίζουν ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη: α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) του ΑΦΜ από δημόσιο έγγραφο (π.χ., εκκαθαριστικό Εφορίας).

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου. Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού, την ώρα της συναλλαγής. Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται προσκόμιση IBAN).