Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Κινητικότητα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στις χρυσές λίρες, καθώς η μεγάλη άνοδος της τιμής του χρυσού έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες είτε να πουλήσουν είτε να αγοράσουν χρυσό.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα διεθνώς, γεγονός που έχει προκαλέσει «πυρετό» συναλλαγών και στην Ελλάδα.

Η Goldman Sachs διατηρεί αισιόδοξη στάση για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου, προβλέποντας ότι η τιμή του θα φτάσει τα 5.400 δολάρια η ουγγιά έως το τέλος του 2026.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα η Goldman Sachs εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, σημειώνοντας ότι ο χρυσός αποτελεί συχνά «φυσική πηγή ρευστότητας» για τους ιδιώτες επενδυτές σε περιόδους αναταράξεων στις αγορές.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, σε περίπτωση πτώσης των μετοχικών αγορών λόγω υψηλότερων επιτοκίων και ασθενέστερων προοπτικών ανάπτυξης, οι επενδυτές ενδέχεται να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις θέσεων στον χρυσό για κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Ο χρυσός έχει κάνει ράλι από την αρχή της χρονιάς συμπαρασύροντας και τις χρυσές λίρες. Πρόκειται για μία διαχρονική αποταμιευτική επιλογή, που λειτουργεί τόσο ως μέσο διατήρησης αξίας, όσο και ως στοιχείο πολιτιστικής παράδοσης.

Οι χρυσές λίρες

Όμως σε περιόδους κρίσης, οι χρυσές λίρες αποτελούν παραδοσιακά «ασφαλές καταφύγιο». Λειτουργούν ως εγγύηση διατήρησης αξίας κατά του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας, παρέχοντας άμεση ρευστότητα αφού είναι εύκολο να αγοραστούν ή να πωληθούν.

Υπήρξαν κρίσιμες οικονομικές χρονιές όπου οι Έλληνες αποχωρίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες χρυσές λίρες, εκμεταλλευόμενοι τις διεθνείς συγκυρίες αλλά και τις εγχώριες οικονομικές ανατροπές.

Τεράστιες ήταν οι συναλλαγές σε χρυσές λίρες, στα πρώτα μνημονιακά χρόνια, γεγονός που αντανακλά τις ανάγκες των νοικοκυριών που έχασαν εισοδήματα να ρευστοποιήσουν τα όποια αποθέματα είχαν σε χρυσές λίρες, για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), που επεξεργάστηκε ο ΟΤ, το ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε το 2007, όταν ρευστοποιήθηκαν 368.531 χρυσές λίρες. Οι ιδιώτες προέβλεψαν τη μεγάλη άνοδο της διεθνούς τιμής του χρυσού, εξαργυρώνοντας τα αποθέματά τους λίγο πριν από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2008, χρονιά κατά την οποία πωλήθηκαν 316.143 λίρες. Η κατάρρευση της Lehman Brothers κλιμάκωσε την παγκόσμια οικονομική αναταραχή, διατηρώντας τις τιμές του χρυσού σε εξαιρετικά ελκυστικά επίπεδα για τους πωλητές.

Ήταν η απαρχή για τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση που θα μαστίζει την παγκόσμια οικονομία για χρόνια.

Νωρίτερα, το 2006, οι ρευστοποιήσεις είχαν φτάσει τις 278.654 λίρες. Σε αντίθεση με τα επόμενα έτη, η κινητικότητα αυτή οφειλόταν στην έντονη οικονομική ευμάρεια της περιόδου. Οι πολίτες επέλεξαν να πουλήσουν παλαιά οικογενειακά κειμήλια για να διοχετεύσουν τα κεφάλαια σε άλλες επενδύσεις, όπως τα ακίνητα και το χρηματιστήριο.

Το 2009, με τη χώρα να εισέρχεται πλέον σε τροχιά βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης, καταγράφηκαν 247.234 ρευστοποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, το κίνητρο άλλαξε ριζικά, καθώς η ανάγκη για άμεση εύρεση μετρητών ανάγκασε πολλούς να αποχωριστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το 2005 με 243.849 χρυσές λίρες. Ήταν η αφετηρία μιας περιόδου όπου η σταθερή άνοδος της αξίας του πολύτιμου μετάλλου λειτουργούσε ως το ισχυρότερο κίνητρο για τους κατόχους τους, κλείνοντας έναν κύκλο μαζικών πωλήσεων που σφράγισε την προ-κρίσης εποχή.

Στην… ουρά

Για να αγοράσει (ή να πουλήσει) κανείς χρυσές λίρες θα πρέπει να περιμένει στην… ουρά, καθώς υπάρχει λίστα αναμονής.

Το ραντεβού είναι αναγκαίο, καθώς η πώληση λιρών από ιδιώτες προϋποθέτει έλεγχο αυθεντικότητας, βάρους, χαρακτηριστικών από την ΤτΕ.

Οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών πραγματοποιούνται:

Στο κεντρικό κατάστημα, Σταδίου 14, Αθήνα, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 210 3202788.

Στο κατάστημα Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 4, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2310 591157 -158.

Στο κατάστημα Ηρακλείου, 25ης Αυγούστου 25, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2810 242532.

Στο υποκατάστημα Πάτρας, Αγ. Ανδρέου 49-51, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στα τηλέφωνα 2610-639744, 2610-639742.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού Εφορίας), ή πρόσφατου λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη καθώς και γ) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση των χρημάτων.