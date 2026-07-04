Μουντιάλ 2026: Η τεχνολογία «βλέπει» το μεγάλο φαβορί

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Το Μουντιάλ βρίσκεται πλέον στην φάση των «16» και τα σενάρια για το ποιος θα είναι στο τέλος της διαδρομής κάτοχος του τροπαίου, έχουν φουντώσει για τα καλά, με όλα τα φαβορί εκτός από τις Γερμανία και Ολλανδία να βρίσκονται εκεί.

Οι 16 μονομάχοι έχουν τις δικές τους πιθανότητες ανάλογα με τη δυναμική τους, όμως είναι δεδομένο ότι κάποιες εθνικές ομάδες έχουν καλύτερο μονοπάτι και δείχνουν να είναι φαβορί για να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων νοκ άουτ αγώνων για τη φάση των «32» της διοργάνωσης, ο υπερυπολογιστής της Οpta, έδωσε τις δικές του προβλέψεις σχετικά με τα φαβορί για την κατάκτηση του «Ζιλ Ριμέ».

Η Opta και το μεγάλο φαβορί για το Μουντιάλ

🏆 To Win the 2026 World Cup: 🇫🇷 France – 30%

🇦🇷 Argentina – 14%

🇪🇸 Spain – 13%

🇧🇷 Brazil – 9%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England – 9%

🇵🇹 Portugal – 5%

🇲🇦 Morocco – 3%

🇳🇴 Norway – 3%

🇨🇭 Switzerland – 3%

🇨🇴 Colombia – 3% (% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/crMvw4Qh7w — Football Rankings (@FootRankings) July 3, 2026

Τα αποτελέσματα του υπερυπολογιστή δεν αποτέλεσαν μεγάλη έκπληξη. Η Γαλλία φιγουράρει πρώτη με πιθανότητες 30% για την κορυφή ενώ 45% είναι οι αντίστοιχες για την παρουσία της στον τελικό.

Η Αργεντινή έρχεται δεύτερη στη σχετική λίστα με 14% για την κατάκτηση. Ακολουθούν η Βραζιλία και η Αγγλία με 9% και από εκεί και πέρα η Πορτογαλία είναι η τελευταία που βρίσκεται στο όριο του 5%.

Ελάχιστες πιθανότητες έχουν το Μαρόκο, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Κολομβία, που αγγίζουν το 3%.

Πηγή: in.gr