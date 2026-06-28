Μουντιάλ: «Ανθούν» οι μεταπωλήσεις εισιτηρίων – Στα 3.000 δολ. η τιμή για τον αγώνα Πορτογαλίας – Κροατίας

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Στα ύψη εκτοξεύτηκαν οι τιμές των εισιτηρίων στις πλατφόρμες μεταπώλησης για τον αγώνα στο Μουντιάλ μεταξύ Πορτογαλίας και Κροατίας στο Τορόντο την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, η μέση τιμή για το φθηνότερο εισιτήριο αργά το Σάββατο ξεπέρασε τα 3.000 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα παρακολούθησης τιμών Ticketdata.

Νωρίτερα, η Πορτογαλία αναδείχθηκε ισόπαλη με την Κολομβία στο Μαϊάμι, πράγμα που σήμαινε ότι η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο τερμάτισε δεύτερη στο γκρουπ Κ.

Στις 2 Ιουλίου, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο στάδιο του Τορόντο για τη φάση των «32», σε έναν αγώνα που θα θέσει αντιμέτωπους τον Ρονάλντο με τον παλιό συμπαίκτη του Λούκα Μόντριτς στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα 3.225 δολάρια διαμορφώθηκε η μέση τιμή για το φθηνότερο εισιτήριο σε ιστοσελίδες μεταπώλησης στις 6:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την Ticketdata, η οποία είναι και η υψηλότερη τιμή για οποιοδήποτε παιχνίδι στη φάση των «32».

Μουντιάλ:Στα ύψη οι τιμές μεταπώλησεις εισιτηρίων

Η Ticketdata συλλέγει δεδομένα από πλατφόρμες μεταπώλησης, συμπεριλαμβανομένων των StubHub και Vivid, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Ήδη πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Πορτογαλίας και Κολομβίας η τιμή είχε υπερδιπλασιαστεί, γεγονός που υπογραμμίζει το δυναμικό σύστημα τιμολόγησης που υιοθέτησε η FIFA φέτος.

Το σύστημα επιτρέπει στις τιμές να κινούνται ανάλογα με τη ζήτηση —μια τακτική που ακολουθείται σε συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις στις ΗΠΑ— και είχε ωθήσει τα μεταπωλούμενα εισιτήριαν για αγώνες της φάσης των ομίλων πάνω από τα 1.000 δολάρια.

Μια προηγούμενη ανάλυση του Reuters έδειξε ότι οι τιμές εισιτηρίων και διαμονής έχουν ωθήσει το μεγαλύτερο αθλητικό θέαμα στον κόσμο φέτος περισσότερο από ποτέ στα χέρια εκείνων με υψηλότερα εισοδήματα, σηματοδοτώντας μια αναδιαμόρφωση του προφίλ των κατόχων εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η FIFA προέτρεψε τους οπαδούς να χρησιμοποιούν μόνο τη δική της επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης, λέγοντας ότι η αγορά μεταπώλησης και ανταλλαγής εισιτηρίων είναι η μόνη πλατφόρμα που μπορεί να εγγυηθεί την ορθή παράδοση των εισιτηρίων.