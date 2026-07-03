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Μουντιάλ: Τα γκολ των σταρ αποδεικνύονται δαπανηρά για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών

Η απόδοση κορυφαίων επιθετικών και οι νίκες για δημοφιλείς ομάδες του Μουντιάλ έχουν κοστίσει στο DraftKings έως και 50 εκατομμύρια δολάρια

World 03.07.2026, 21:18
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Μουντιάλ: Τα γκολ των σταρ αποδεικνύονται δαπανηρά για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών
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Ιδιαίτερα δαπανηρή έχει αποβεί η εναρκτήρια φάση του Μουντιάλ για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών καθώς παίκτες συσσωρεύουν υψηλά σκορ και δημοφιλείς ομάδες κερδίζουν, την ίδια ώρα που οι Bookmakers ελπίζουν ότι το τουρνουά θα προσελκύσει μια προσοδοφόρα ομάδα νέων πελατών.

Η αμερικανική εταιρεία στοιχημάτων DraftKings, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες online στοιχημάτων στον κόσμο, έχασε έως και 50 εκατομμύρια δολάρια στη φάση των ομίλων του τουρνουά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bank of America.

Οι εκτιμώμενες απώλειες έρχονται μετά από μεγάλες επενδύσεις των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών σε νέα στοιχήματα και προσφορές κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς αγωνίζονταν να αξιοποιήσουν στο έπακρο μια αναμενόμενη άνθηση στοιχημάτων ποδοσφαίρου και να υπερασπιστούν την περιοχή τους ενάντια στην άνοδο αγορών πρόβλεψης όπως η Polymarket και η Kalshi, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Τζόρνταν Μπέντερ, αναλυτής στην επενδυτική τράπεζα Citizens, δήλωσε στους FT ότι οι ομάδες αθλητικών στοιχημάτων, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι αγορές πρόβλεψης «συγκλίνουν για να ξοδέψουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν πελάτες» κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μουντιάλ

Τα παρολί του Μουντιάλ «βγήκαν»

Τα δημοφιλή στοιχήματα πολλαπλών σκελών – γνωστά ως αθροιστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρολί στις ΗΠΑ – αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δαπανηρά όταν οι Μέσι, Χάαλαντ και Εμπαπέ σκόραραν από δύο γκολ ο καθένας την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America.

Τα παρολί, τα οποία προσφέρουν μεγάλη πληρωμή εάν ένας παίκτης κάνει μια σειρά από σωστές προβλέψεις, είναι συνήθως πολύ κερδοφόρα για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, επειδή υπάρχει χαμηλή πιθανότητα όλα τα σκέλη του στοιχήματος να αποδώσουν καλά για τον πελάτη.

Το στοίχημα στο να σκοράρουν και οι τρεις σταρ παίκτες ήταν ένα δημοφιλές παρολί, σύμφωνα με την Bank of America. Οι παίκτες που στοιχημάτιζαν και τους τρεις θα σκόραραν τουλάχιστον δύο φορές – ένα αποτέλεσμα με πιθανότητα περίπου 1% – αποκόμιζαν ένα ιδιαίτερα μεγάλο απροσδόκητο κέρδος.

Η DraftKings αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμώμενες απώλειες. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζέισον Ρόμπινς είχε δηλώσει στο παρελθόν στους FT ότι το τουρνουά θα ήταν «ένα τεράστιο σημείο εστίασης για την απόκτηση πελατών».

Τα γραφεία στοιχημάτων απασχολούν ομάδες αναλυτών για να υπολογίζουν τις πιθανότητες και το κέρδος δημιουργώντας ένα περιθώριο στις αποδόσεις που προσφέρουν στους καταναλωτές. Τείνουν να βγάζουν τα περισσότερα χρήματα όταν τα φαβορί υποαποδίδουν, καθώς οι περιστασιακοί παίκτες ποντάρουν γενικά σε γηπεδούχες ομάδες και ποντάρουν σε σταρ σκόρερ.

Μουντιάλ

Στοιχηματίζουν για τις χώρες τους και τους αγαπημένους σταρ

Οι παίκτες στοιχημάτων τείνουν επίσης να ποντάρουν στις δικές τους εθνικές ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι η απόδοση ομάδων από μεγάλες αγορές στοιχημάτων όπως οι ΗΠΑ και η Αγγλία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ισχυρή απόδοση της ομάδας των ΗΠΑ μέχρι στιγμής ήταν «το μεγαλύτερο μειονέκτημα» για τα περισσότερα αθλητικά στοιχήματα στην Αμερική, δήλωσε στους FT η αναλύτρια της Bank of America, Τζούλι Χούβερ.

Η νίκη της Αγγλίας με 4-2 επί της Κροατίας, η οποία συγκέντρωσε τα υψηλότερα στοιχήματα στη φάση των ομίλων του τουρνουά, ήταν δαπανηρή για τον κύριο αντίπαλο του DraftKings, Flutter, ο οποίος κατέχει μάρκες όπως οι Paddy Power, Sky Bet και FanDuel. Οι πελάτες της Flutter στο Ηνωμένο Βασίλειο κέρδισαν 4,1 εκατομμύρια λίρες στον αγώνα, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι η ισοπαλία 0-0 της Αγγλίας εναντίον της Γκάνας «ισοσκελίζει με το παραπάνω τα οικονομικά στοιχεία».

Ο αναλυτής της Macquarie, Τσαντ Μπέινον, δήλωσε ότι το Μουντιάλ πιθανότατα δεν θα αποτελέσει «βραχυπρόθεσμο μοχλό εσόδων», αλλά πίστευε ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την επέκταση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας τους, προκειμένου τελικά να «πουλήσουν σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, όπως το online καζίνο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Flutter, Πίτερ Τζάκσον, δήλωσε στους FT τον Μάιο ότι η εταιρεία του είχε επωφεληθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, παρά το γεγονός ότι «έχασε πολλά χρήματα» όταν η Αργεντινή νίκησε τη Γαλλία στα πέναλτι στον τελικό. «Ακόμα και τώρα, όταν σκέφτομαι τον αντίκτυπο που είχε ο ανταγωνισμός για εμάς, δεν σκέφτομαι τα χρήματα που χάσαμε, γιατί στην πραγματικότητα, παρείχαμε εξαιρετική ψυχαγωγία».

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