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ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε νέα αύξηση της παραγωγής

Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε επί της αρχής να αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο

Πετρέλαιο 05.07.2026, 11:30
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ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε νέα αύξηση της παραγωγής
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Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για αύξηση του στόχου παραγωγής αργού πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο και επιπλέον των αντίστοιχων αυξήσεων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, κατέληξαν οι εκπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΠΕΚ+ κατά τη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου.

Η ομάδα των χωρών παραγωγών πετρελαίου έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν να αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Αύγουστο, επιπλέον των αντίστοιχων αυξήσεων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ανέφερε μια πηγή του ΟΠΕΚ+ πριν από τη συνεδρίαση της ομάδας αργότερα την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι επτά βασικά μέλη του καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, αύξησαν τις ποσοστώσεις παραγωγής τους από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο κατά σχεδόν 800.000 βαρέλια την ημέρα.

Η παραγωγή αρχίζει να ανακάμπτει

Ωστόσο, η αύξηση αυτή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεκτέλεστη λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από μερικά από τα σημαντικότερα μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ+ μειώθηκε στα 33,13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του οργανισμού, από 42,77 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

Άρχισε να ανακάμπτει τον Ιούνιο νε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν τα ΗΑΕ και άλλες χώρες του ΟΠΕΚ+ να εξάγουν περισσότερο πετρέλαιο, αλλά παραμένει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, υπό την πίεση των χαμηλότερων εισαγωγών της Κίνας, των υψηλότερων εξαγωγών από παραγωγούς εκτός της Μέσης Ανατολής και μιας ρεκόρ παγκόσμιας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων που συντονίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έπεισε τους επενδυτές ότι η προσφορά θα επανέλθει τελικά στα κανονικά επίπεδα.

Οι τιμές του Brent κινήθηκαν κοντά στα 72 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα των άνω των 120 δολαρίων ΗΠΑ ανά βαρέλι.

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