Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς επανήλθε η επιφυλακτικότητα για τις μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) του Ιουνίου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα και ενδέχεται να δώσουν νέες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,01%, ενώ ο ευρύτερος Topix κατέγραψε άνοδο 0,9%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε απώλειες 0,46%, με τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq να υποχωρεί κατά 2,4%.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,8%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε άνοδο 0,2%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,1%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ιαπωνικό γεν βρίσκεται στα 161,54 γεν ανά δολάριο, μετά την υποχώρησή του την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Το νοτιοκορεατικό γουόν αποδυναμώθηκε κατά περίπου 0,25%, στις 1.532,82 μονάδες ανά δολάριο, μετά την έναρξη της λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος σε 24ωρη βάση.

Την ίδια ώρα, η Τελωνειακή Υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οι παραβιάσεις της εμπορικής νομοθεσίας ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, φθάνοντας τα 770,3 δισ. γουόν (περίπου 503 εκατ. δολάρια), ξεπερνώντας ήδη το σύνολο των αντίστοιχων παραβάσεων που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, παραβάσεις ύψους 527,3 δισ. γουόν αφορούσαν ξένα προϊόντα που επισημάνθηκαν ψευδώς ως κορεατικής προέλευσης με σκοπό την εξαγωγή τους, ενώ ακόμη 243 δισ. γουόν σχετίζονταν με απόπειρες μη εξουσιοδοτημένων εξαγωγών στρατηγικής σημασίας προϊόντων.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap, επικαλούμενο την Τελωνειακή Υπηρεσία της χώρας, οι συγκεκριμένες πρακτικές αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της ισχυρής φήμης των νοτιοκορεατικών προϊόντων, στην παράκαμψη των κανονισμών εισαγωγής, καθώς και στην αποφυγή υψηλών δασμών, μέτρων αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών.