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Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ αυξάνεται κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα τον Ιούνιο από τον Μάιο,

Commodities 06.07.2026, 08:32
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Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής
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Υποχώρησε τη Δευτέρα το πετρέλαιο, αφού ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει περαιτέρω τους στόχους παραγωγής του από τον Αύγουστο, ενώ οι εξαγωγές από βασικούς παραγωγούς μέσω του Ορμούζ ανακάμπτουν, ενδεχομένως συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 34 σεντς, ή 0,47%, στα 71,78 δολάρια το βαρέλι στις 04:08 GMT, αφού έκλεισαν κατά 0,45% υψηλότερα την Παρασκευή. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 68,49 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο κατά 20 σεντς, ή 0,29%.

Και τα δύο συμβόλαια παρουσίασαν μικρή μεταβολή την περασμένη εβδομάδα, αφού μειώθηκαν ως επί το πλείστον τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με την τύχη της ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν την ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου του Κόλπου.

«Μετά το μακρύ Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, οι traders περιμένουν με αγωνία να δουν αν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν θα είναι εγκάρδιες ή ασταθείς αυτή την εβδομάδα», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

πετρέλαιο

Ο ΟΠΕΚ+ θα πρίξει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν περαιτέρω τους στόχους παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Αύγουστο, επιπλέον παρόμοιων αυξήσεων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ωστόσο, η αύξηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτη λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ στην κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων για τους βασικούς παραγωγούς του ΟΠΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ και του Ιράκ, περιορίζοντας την παραγωγή τους.

«Ο αριθμός ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνος με τις προσδοκίες», δήλωσε στο πρακτορείο ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ.

«Με την αποχώρηση των ΗΑΕ και όταν οι ποσοστώσεις πιθανότατα δεν πληρούνται ακόμη λόγω της αύξησης της παραγωγής μετά τον πόλεμο, δεν είμαι σίγουρος ότι εννοούν πολλά αυτή τη στιγμή».

Τα μέλη του Κόλπου έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις προμήθειες που είχαν διακοπεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και αυξάνουν τις εξαγωγές.

Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε μηνιαία βάση στα 19,43 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Κόλπου τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3 εκατομμύρια βαρέλια από τον Μάιο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αν και ο όγκος παρέμεινε 40% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία.

Επιπλέον, οι αποστολές πετρελαίου από τα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας έφτασαν σε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο και αναμένεται να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο τον Ιούλιο, καθώς τα διυλιστήρια της έχουν υποστεί ζημιές σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία, οι οποίες ανάγκασαν τη Μόσχα να ενισχύσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ανέφεραν πηγές της βιομηχανίας.

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