Γιεν: Υποτιμημένο κατά 20%

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Υποτιμημένο κατά 20% είναι το γιεν και η ισοτιμία του θα έπρεπε να είναι στα 130 ανά δολάριο υποστηρίζει ο πρώην τσάρος του νομίσματος, Τατσούο Γιαμασάκι αντιδρώντας σε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι γιεν θα συνεχίσει να υποχωρεί στις διεθνείς αγορές.

«Δεν πρόκειται πλέον για θεμελιώδη στοιχεία — πρόκειται για το πώς έχουν μετατοπιστεί οι προσδοκίες των ανθρώπων» εξήγησε κατά την διάρκεια συνέντευξης του στο Bloomberg ο Γιαμασάκι, που διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών για τις διεθνείς υποθέσεις πριν από δέκα και πλέον χρόνια. «Αλλά φτάνουμε σε ένα αποκορύφωμα».

«Δεν θα με εξέπληττε αν το γιεν ήταν περίπου 130 ανά δολάριο. Ειλικρινά, έτσι μου φαίνεται», είπε.

Το γιεν συνεχίζει να διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40χρόνων στα 162,84 που άγγιξε την περασμένη εβδομάδα. Η υποχώρηση και η μέχρι τώρα χλιαρή αντίδραση των ιαπωνικών αρχών οδήγησαν σε εκτιμήσεις για συνέχιση της καθοδικής πορείας. Ο Τζέσπερ Κολ, ειδικός διευθυντής στην Monex Group, και ο Calvin Yeoh στην Blue Edge Advisors θεωρούν ότι αν η Τράπεζα της Ιαπωνίας μείνει πίσω στην αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής το γιεν θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 200 ανά δολάριο.

Ο Γιαμασάκι ωστόσο διαφωνεί. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, ενώ οι πιθανότητες για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων από την Federal Reserve παραμένουν περίπου 50%, καθιστώντας μια περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος επιτοκίων μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ κάθε άλλο παρά βέβαιη, είπε.

«Όσον αφορά τις διαφορές επιτοκίων, ναι, η επόμενη κίνηση της Τράπεζας της Ιαπωνίας είναι σίγουρα μια αύξηση επιτοκίων, ίσως ακολουθούμενη από αρκετές αυξήσεις επιτοκίων, ενώ η επόμενη κίνηση της Fed είναι ακόμα αβέβαιη», είπε. Ακόμα κι αν η Fed αυξήσει τα επιτόκια, πιθανότατα θα είναι μια μεμονωμένη κίνηση, είπε.

Εν τω μεταξύ, ο Γιαμασάκι πρότεινε στους επενδυτές να μην είναι εφησυχασμένοι με την πρόσφατη ηρεμία των ιαπωνικών αρχών.

Το γιεν σε θέση μάχης με τους κερδοσκόπους

«Έχουν ήδη εκδώσει την προειδοποίηση, και όποιος εξακολουθεί να διατηρεί αρνητικές θέσεις στο γιεν γνωρίζει ότι κινδυνεύει να τιμωρηθεί με παρέμβαση,δηλαδή, να αναγκαστεί να κλείσει αυτές τις θέσεις» είπε ο Γιαμασάκι. «Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προχωρήσει πέρα από το στάδιο της προειδοποίησης και οι αρχές έχουν δείξει ότι είναι πρόθυμες να αναλάβουν δράση.»

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική κατάσταση της Ιαπωνίας υποβάθμισε τις ανησυχίες ότι οι πρόσφατες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι υποδηλώνουν επιδείνωση.

Ο Γιαμασάκι υπογράμμισε ότι η αγορά θα έχει μια πολύ πιο σαφή εικόνα της στάσης της Τακαΐτσι όσον αφορά τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική αργότερα μέσα στο έτος, καθώς η κυβέρνηση καταρτίζει τον προϋπολογισμό της για το επόμενο έτος. «Σε εκείνο το σημείο, πιστεύω ότι η αγορά θα αναγνωρίσει ότι δεν υπήρχε εξ αρχής ουσιαστικός λόγος για ένα τόσο αδύναμο γιεν» ανέφερε.

Μέχρι τότε, ωστόσο, ο Γιαμασάκι δήλωσε ότι οι αρχές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για μια παρατεταμένη μάχη με τους κερδοσκόπους.

«Αν αντιμετωπίζετε μια μακρά μάχη, το να ξοδεύετε δεκάδες τρισεκατομμύρια γιεν κάθε φορά που η αγορά κινείται δεν είναι η λύση, διότι το νόμισμα απλώς θα επιστρέψει πάλι στην προηγούμενη θέση του», είπε. «Προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποτροπή της περαιτέρω αποδυνάμωσης του γιεν. Μόλις οι άνθρωποι αρχίσουν να πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη δείχνουν πράγματι ένα ισχυρότερο γιεν, πιστεύω ότι το νόμισμα θα ανατιμηθεί από μόνο του».

Ο Γιαμασάκι πρόσθεσε ότι η «διακριτική παρέμβαση» δηλαδή οι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας που αποφεύγουν να τραβήξουν την άμεση προσοχή της αγοράς θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να κρατηθούν οι κερδοσκόποι σε αβεβαιότητα.

Η στάση των ΗΠΑ

Παρόλα αυτά, το Τόκιο πιθανότατα δεν θα λάβει καμία βοήθεια από τους ομολόγους του. Είπε ότι θα ήταν πολιτικά δύσκολο για τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε τέτοιες προσπάθειες, διατηρώντας παράλληλα την τυπική αντίθεσή τους στη χειραγώγηση του νομίσματος από άλλα έθνη.

«Ουσιαστικά δεν πρόκειται να συμβεί», είπε.

Ο Γιαμασάκι ηγήθηκε του τμήματος αγοράς συναλλάγματος του Υπουργείου Οικονομικών σε μια περίοδο που η Ιαπωνία προσπαθούσε να αποτρέψει την ενίσχυση του γιεν. Οι αρχές δαπάνησαν περίπου 35 τρισ. γιεν για παρεμβάσεις μεταξύ 2003 και 2004 σε αυτήν την εκστρατεία.

Ακόμα και αν η Ουάσινγκτον είναι απίθανο να εισέλθει στην αγορά, ο Γιαμασάκι δεν αναμένει καμία αντίδραση εάν η Ιαπωνία παρέμβει.

«Δεν θυμάμαι μια εποχή που οι ΗΠΑ συμφωνούσαν με τις προθέσεις παρέμβασης της Ιαπωνίας όσο τώρα», είπε, επαναλαμβάνοντας σχόλια που έκανε πρόσφατα ο νυν επικεφαλής συναλλάγματος Ατσούσι Μιμούρα.