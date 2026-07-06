JP Morgan: Αναβαθμίζει σε «overweight» την ελληνική αγορά

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Σε αναβάθμιση της σύστασής για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά προχώρησε η JP Morgan, ανεβάζοντας τη στάθμιση των ελληνικών μετοχών σε «overweight» από «neutral», καθώς εκτιμά ότι η επικείμενη ένταξη ελληνικών τίτλων στον ευρωπαϊκό δείκτη Euro STOXX θα μπορούσε να προσελκύσει εισροές κεφαλαίων που προσεγγίζουν το 1 δισ. δολάρια.

H θετική στάση της τράπεζας αντανακλά τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι η αναθεώρηση του δείκτη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου, θα αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για την ελληνική αγορά. Παράλληλα, η JP Morgan ενίσχυσε και τη στάθμιση των μετοχών της περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA) στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο.

Θετική για τις τράπεζες

Όπως επισημαίνει το Reuters, η θετική στάση της τράπεζας αντανακλά τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει αφήσει πίσω της τη δημοσιονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, με το δημόσιο χρέος να μειώνεται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και τα δάνεια των προγραμμάτων διάσωσης να έχουν αποπληρωθεί νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο MSCI ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την πρόθεσή του να επαναταξινομήσει την Ελλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές το 2027, εξέλιξη που αποτυπώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την υποβάθμιση της χώρας το 2013.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η μεταβατική περίοδος μέχρι την αλλαγή κατηγορίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ευνοϊκά για την ελληνική αγορά, καθώς για περίπου οκτώ μήνες οι ελληνικές μετοχές θα συμμετέχουν ταυτόχρονα στον δείκτη MSCI Emerging Markets και σε έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες, γεγονός που ενδέχεται να προσελκύσει κεφάλαια τόσο από επενδυτές αναδυόμενων όσο και ανεπτυγμένων αγορών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση, έχει ολοκληρώσει την επιστροφή του σε ιδιωτικά χέρια μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις της περιόδου της κρίσης, ενώ αρκετές τράπεζες έχουν επανεκκινήσει τη διανομή μερισμάτων. Η JP Morgan εκτιμά ότι οι Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank είναι πιθανό να ενταχθούν στον δείκτη STOXX.

Ισχυρές οι αποδόσεις

Παράλληλα, το Reuters σημειώνει ότι η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντικατοπτρίζει τη συνολική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πέρυσι την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 2019, ενώ από το 2021 μέχρι σήμερα η χρηματιστηριακή του αξία έχει υπερτριπλασιαστεί.

Παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ετών, η JP Morgan θεωρεί ότι οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να εμφανίζουν ελκυστικές αποτιμήσεις. Όπως αναφέρει, η αγορά διαπραγματεύεται περίπου στις 10,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών, έναντι 11,3 φορές για τις αναδυόμενες αγορές συνολικά, στοιχείο που αφήνει περιθώρια περαιτέρω υπεραπόδοσης.

Σε πολιτικό επίπεδο, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει το επικρατέστερο κόμμα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, ενισχύει τις προσδοκίες για τη διατήρηση της σταθερότητας στην οικονομική πολιτική της χώρας.