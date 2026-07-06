Χρηματιστήριο Αθηνών: Προσεκτικά ανοδικά η αγορά

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Με κέρδη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο της Αθήνας, αν και οι κινήσεις των αγοραστών γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, οι συναλλαγές είναι επιλεκτικές και ο τζίρος μέχρι τώρα έχει ανέβει εξαιτίας αρκετών πακέτων που διακινήθηκαν στην έναρξη της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,64% στις 2.553,45 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 23,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,9 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,65% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.483,15 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,55% στις 2.878,24 μονάδες.

Ρεαλιστικός πλέον ο στόχος των 2.650-2.850 μονάδων

Από το ένα ιστορικό υψηλό στο επόμενο κινείται ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Ηλία Ζαχαράκη, της Fast Finance, να εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου. Όπως επισημαίνει, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο τραπεζικός κλάδος δεν έχει ακόμη καταφέρει να κατοχυρώσει τα υψηλά της χρονιάς. Εφόσον αυτό συμβεί το επόμενο διάστημα, θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για μια νέα ανοδική κίνηση της αγοράς.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι η εκτίμηση της Fast Finance για πορεία του Γενικού Δείκτη προς τη ζώνη των 2.650-2.850 μονάδων μέσα στο 2026 έμοιαζε μέχρι πρότινος αρκετά φιλόδοξη. Ωστόσο, όπως αναφέρει, πλέον ολοένα και περισσότεροι επενδυτές και αναλυτές θεωρούν ότι το συγκεκριμένο σενάριο είναι απολύτως εφικτό.

Παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ο κ. Ζαχαράκης εκτιμά ότι η εικόνα αυτή ενδέχεται να αλλάξει αισθητά εφόσον ο τραπεζικός δείκτης επιβεβαιώσει τη δυναμική του με νέα υψηλά.

Παράλληλα, τονίζει ότι παρατηρείται σταδιακή διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και πέρα από τις τραπεζικές μετοχές, με τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων τίτλων στην ανοδική κίνηση της αγοράς, μια τάση που αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Fast Finance, η αυξημένη ρευστότητα αναζητά νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε μετοχές που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο έντονες ανοδικές κινήσεις, ιδιαίτερα σε τίτλους που βρίσκονται επί μακρόν σε φάση συσσώρευσης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor σημειώνει κέρδη 3,06%, με την ΕΥΔΑΠ να ενισχύεται κατά 2,62%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Coca Cola, ΔΕΗ, Allwyn και Πειραιώς, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Τιτάν, Jumbo, Eurobank, Motor Oil, Helleniq Energy, Metlen, Alpha Bank, Λάμδα, Εθνική, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ και Optima.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη βρίσκονται οι ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΒΑ, Cenergy, Κύπρου και ΟΤΕ, με την Aegean και την Credia να μην έχουν μεταβολή.