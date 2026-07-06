Wall Street: Θετικό άνοιγμα μετά το καμπανάκι από τον Τραμπ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με θετικό πρόσημο κινούνται σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, συνεχίζοντας τη δυναμική της προηγούμενης εβδομάδας, κατά την οποία ο δείκτης S&P 500 και ο Dow Jones κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,15% στις 52.978 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,41% στις 7.513 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,58% στις 25.982 μονάδες.

Πανηγυρική η σημερινή συνεδρίαση για τη Wall Street, μετά την αργία της 4ης Ιουλίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δίνει συμβολικά το εναρκτήριο σήμα της συνεδρίασης τόσο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) όσο και στο Nasdaq, την ώρα που οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αν και δεν βρέθηκε στις εγκαταστάσεις των δύο χρηματιστηρίων, ο Τραμπ συμμετείχε στην τελετή από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τη συνεχιζόμενη άνοδο της Wall Street ως απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής του πολιτικής. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve, το πλουσιότερο 1% των Αμερικανών κατέχει περίπου το ήμισυ του συνολικού πλούτου που είναι επενδεδυμένος σε μετοχές.

Η σημερινή εκδήλωση έχει επίσης στόχο να προβάλει την έναρξη λειτουργίας των Trump Accounts, ενός προγράμματος που αποσκοπεί στη δημιουργία επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά. Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 6 εκατομμύρια οικογένειες έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει αρχική κρατική εισφορά ύψους 1.000 δολαρίων για κάθε νέο λογαριασμό.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι μετοχές τεχνολογίας. Το ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) ενισχύεται πάνω από 1%, με τις Western Digital και Teradyne να καταγράφουν άνοδο περίπου 3% και 4% αντίστοιχα. Ισχυρά κέρδη σημειώνουν επίσης οι Marvell Technology και Oracle.

Όπως σχολίασε στο CNBC ο επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής της Fundstrat, Μαρκ Νιούτον, η διεύρυνση της επενδυτικής στροφής προς περισσότερους κλάδους αποτελεί θετική εξέλιξη για την αγορά.

«Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η βιομηχανία κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά σε εβδομαδιαία βάση, αντισταθμίζοντας την περίοδο συσσώρευσης στον κλάδο των ημιαγωγών. Η διόρθωση των ημιαγωγών αποτελεί βραχυπρόθεσμο εμπόδιο, χωρίς όμως να επηρεάζει τη συνολική εικόνα των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών», ανέφερε.

Ο Νιούτον εκτιμά ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να φθάσει τις 8.000 μονάδες έως τα μέσα Αυγούστου. Ο δείκτης ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα στις 7.483,24 μονάδες, περίπου 7% χαμηλότερα από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη Federal Reserve, καθώς την Τετάρτη αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου, της πρώτης υπό την προεδρία του νέου επικεφαλής, Κέβιν Γουόρς.