Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο

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Ο συνασπισμός που κυβερνά τη Γερμανία συμφώνησε σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της κατασκευής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο και στην προσέλκυση επενδύσεων, σύμφωνα με νομοσχέδιο που θα υποβληθεί στο κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Οι μεταρρυθμίσεις προβλέπουν επίσης αλλαγές σε έναν κανόνα που απαιτεί αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για πάνω από 10 ​ώρες, προκειμένου να καταστεί ​πιο ⁠ευνοϊκός για τους επενδυτές.

Οι συντηρητικοί του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και οι σοσιαλδημοκράτες εταίροι τους σχεδιάζουν να αυξήσουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο προσφοράς για διαγωνισμούς από 173.000 ευρώ σε 244.000 ευρώ.

Νέοι διαγωνισμοί στη Γερμανία για μονάδες με αέριο

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα σχέδια της κυβέρνησης να προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση ισχύος 12 γιγαβάτ (GW) το 2026, με έμφαση στις μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο, προκειμένου να υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη κατάργηση της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στη χώρα.

Η ένωση του ενεργειακού κλάδου BDEW χαιρέτισε την κίνηση αυτή, η οποία, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Kerstin Andreae, «εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων σε σύγχρονους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο» εν μέσω αυξανόμενων κόστους.

Οι Πράσινοι, που υποστηρίζουν το περιβάλλον, επέκριναν τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. «Αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού αφήνει τα κόστη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο να εκτοξευθούν στα ύψη», δήλωσε ο Michael Kellner, εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα ενεργειακής πολιτικής.

Οι μεταρρυθμίσεις προβλέπουν επίσης αλλαγές σε έναν κανόνα που απαιτεί αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για πάνω από 10 ​ώρες, προκειμένου να καταστεί ​πιο ⁠ευνοϊκός για τους επενδυτές.

Η επέκταση θα διαχειρίζεται σε περιφερειακό επίπεδο, με το ένα τρίτο του όγκου των διαγωνισμών να αφορά ​τη βόρεια Γερμανία και τα δύο τρίτα ​το νότο.

Η BDEW ζήτησε τα μέτρα να ψηφιστούν πριν από τις θερινές διακοπές του γερμανικού κοινοβουλίου και να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε οι επόμενοι διαγωνισμοί να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.