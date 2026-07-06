Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα

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Σε μια ιστορική αλλαγή η Γερμανία θα «σπάσει» δεκαετίες δημοσιονομικής πειθαρχίας και θα βγει στις αγορές να αντλήσει κεφάλαια που θα ξεπεράσουν τα 800 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές δαπάνες της που ανέρχονται σε ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών η κυβέρνηση Μερτς σχεδιάζει να δανειστεί περισσότερα από 200 δισ του χρόνου. Οι Financial Times είδαν τις προβλέψεις και ο λογαριασμός για την περίοδο 2027-2030 ανέρχεται σε περίπου 838 δισ. ευρώ.

Γερμανία: Χρέος για άμυνα

Το πρόσθετο χρέος θα χρηματοδοτήσει κυρίως τον αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 109 δισα ευρώ το επόμενο έτος και τα 183,6 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Το Βερολίνο σχεδιάζει επίσης να παράσχει 11,6 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία τον επόμενο χρόνο.

Ο προϋπολογισμός σηματοδοτεί μια απότομη στροφή σε σχέση με τη βαθιά ριζωμένη αποστροφή της χώρας προς το χρέος, καθώς και με την ίδια την κομματική γραμμή του Μερτς όσον αφορά τη δημοσιονομική σύνεση, μετά την έκρηξη των δαπανών που ακολούθησε την επανένωση της Γερμανίας τη δεκαετία του 1990

Μετά τη νίκη των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) του Μερτς στις περσινές εκλογές, το Βερολίνο τροποποίησε το συνταγματικό κατοχυρωμένο «φρένο» χρέους της χώρας εξαιρώντας τις αμυντικές δαπάνες, επιτρέποντάς της, ουσιαστικά, να δανείζεται απεριόριστα για στρατιωτικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμίσεων, ο Γερμανός Καγκελάριος και οι εταίροι του στον συνασπισμό του, οι Σοσιαλδημοκράτες, δημιούργησαν επίσης ένα ειδικό ταμείο υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των παλαιών γεφυρών, δρόμων, σιδηροδρόμων, νοσοκομείων, σχολείων και ενεργειακών δικτύων της Γερμανίας.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, της οποίας η αξιολόγηση τριπλού Α στηρίζει το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την ευρωζώνη, σχεδιάζει να συγκεντρώσει περίπου 55 δισ. ευρώ το 2027 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών.

Τα σχέδια δανεισμού έχουν αποδειχθεί αμφιλεγόμενα, μεταξύ άλλων και εντός του CDU, το οποίο υποστήριζε εδώ και καιρό το δόγμα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού «Swarze Null», που συνδεόταν με τον εκλιπόντα υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπό την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Μιλώντας την Κυριακή το βράδυ, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος είναι επίσης συμπρόεδρος του SPD, υπερασπίστηκε την αλλαγή, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να αμυνθούμε ενάντια στον [Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ] Πούτιν με τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό».

Οι δαπάνες για την άμυνα

Η Γερμανία αναμένεται να φτάσει τον δείκτη αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, ο οποίος ανέρχεται στο 2,8% του ΑΕΠ φέτος και «τον στόχο του 3,5% από το 2029», σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ενώ το πακέτο τόνωσης έχει βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων των υψηλότερων εμπορικών δασμών των ΗΠΑ και του αυξημένου ενεργειακού κόστους που συνδέεται με την υπό αμερικανική ηγεσία σύγκρουση με το Ιράν, δεν έχει ακόμη αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η οποία έχει παραμείνει βυθισμένη σε στασιμότητα.

Οι επικριτές έχουν επίσης επικεντρωθεί στο αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της Γερμανίας: οι πληρωμές τόκων προβλέπεται να διπλασιαστούν σχεδόν από 42 δισ. ευρώ το επόμενο έτος σε 81 δισ. ευρώ το 2030, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το BDI, το κύριο βιομηχανικό λόμπι, χαρακτήρισε τους δανεισμούς «ανησυχητικούς», σημειώνοντας ότι το κόστος τόκων συνεχίζει να «εκτοξεύεται». «Ένας προϋπολογισμός-ρεκόρ διαδέχεται τον άλλον και μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει φτάσει στα όριά του από τεράστια επίπεδα χρέους», δήλωσε η VDMA, η οποία εκπροσωπεί τους κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού της Γερμανίας.