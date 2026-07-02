Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ

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Φορολογικές μειώσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, ανακοίνωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στην έξοδο της Γερμανίας , της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης από τη στασιμότητα και στην ενίσχυση της υποστήριξης για την αντιδημοφιλή κυβέρνηση συνασπισμού του.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, μια οικογένεια με δύο παιδιά που κερδίζουν 60.000 ευρώ ετησίως θα λαμβάνει ετήσια φορολογική ελάφρυνση άνω των 600 ευρώ. Η ελάφρυνση θα χρηματοδοτηθεί με την αύξηση του ανώτατου οριακού φορολογικού συντελεστή για τα υψηλότερα εισοδήματα από 45% σε 47%.

Οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του συνασπισμού τους συμφώνησαν επίσης σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργίας των καφετεριών και των αρτοποιείων τις Κυριακές, της επέκτασης των φορολογικών κινήτρων για τους υπαλλήλους που εργάζονται τις αργίες και της δυνατότητας στις εταιρείες να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως και τεσσάρων ετών, σε σύγκριση με δύο χρόνια που ισχύουν σήμερα.

Το πακέτο έρχεται μετά από έντονες διαπραγματεύσεις και υποδεικνύει μια νέα εκεχειρία εντός του συνασπισμού του Μερτς, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος του πρώτου έτους της θητείας του βυθισμένος σε διαμάχες – αναβιώνοντας μνήμες από τις εσωτερικές διαμάχες που έριξαν την προηγούμενη κυβέρνηση της Γερμανίας το 2024, σημειώνουν οι Fianancial Times.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία», δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος στους δημοσιογράφους στο τέλος των μαραθωνίων συζητήσεων.

Επίθεση Μερτς

Αντιμέτωπος με την πτώση των ποσοστών αποδοχής, το αδύναμο επιχειρηματικό κλίμα και την αύξηση της υποστήριξης προς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ο κυβερνητικός συνασπισμός προσπάθησε να ανακτήσει τη δυναμική του δείχνοντας ότι μπορεί ακόμα να επιτύχει σημαντικούς συμβιβασμούς. Την περασμένη εβδομάδα, ενέκρινε προτάσεις μιας ανεξάρτητης επιτροπής για την αναθεώρηση του δαπανηρού συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, το οποίο βασίζεται στην κατανομή των εισφορών.

Άλλα μέτρα που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν την κατάργηση της δυνατότητας των εργαζομένων να λαμβάνουν πιστοποιητικά αναρρωτικής άδειας από τους γιατρούς τους μέσω τηλεφώνου, μια πρακτική της εποχής της Covid-19 που έχει κατηγορηθεί για το σχετικά υψηλό επίπεδο απουσιών λόγω ασθένειας στη Γερμανία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εργαζόμενοι θα υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά τους την πρώτη ημέρα της άδειας, αντί για την τρίτη, όπως συμβαίνει σήμερα.

Η κυβέρνηση επιθυμεί επίσης να διευκολύνει την απόλυση εργαζομένων με υψηλότερα εισοδήματα, μια κίνηση που αποσκοπεί στην προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλές αμοιβές, όπως η βιοτεχνολογία.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, χαρακτήρισε το πακέτο μέτρων ως «πολλά μικρά βήματα» τα οποία, σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, θα μπορούσαν «να οδηγήσουν σε σημαντική πρόοδο».

«Καμία από τις πολλές μεταρρυθμίσεις που συμφώνησε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση δεν θα είναι από μόνη της επαναστατική», δήλωσε ο Σμίντινγκ. «Εάν εφαρμοστούν, η Γερμανία θα γίνει και πάλι ένα καλύτερο — ή τουλάχιστον σημαντικά λιγότερο κακό — μέρος για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.»

«Δεν υπάρχει καμία μεμονωμένη λύση τύπου “Big Bang” που θα τα λύσει όλα», παραδέχτηκε ο Μέρτς την Πέμπτη.

Η Γερμανία χωρίς το «φρένο χρέους»

Μετά τη νίκη του στις εκλογές πέρυσι, ο Μερτς χαλάρωσε το συνταγματικό «φρένο χρέους», απελευθερώνοντας επιπλέον δανειοληπτική ικανότητα άνω του 1 τρισ. ευρώ για έργα υποδομής και άμυνα κατά την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, η εξαγωγική οικονομία παραμένει βυθισμένη στη στασιμότητα, πληττόμενη από τους αμερικανικούς δασμούς, τον κινεζικό ανταγωνισμό σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς και τα επίμονα υψηλά ενεργειακά κόστη.

«Το πακέτο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη, αλλά και το επιχειρηματικό κλίμα», δήλωσε ο Άρμιν Στάινμπαχ, επικεφαλής οικονομολόγος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών. «Ήταν σημαντικό να δείξουμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες».

Ωστόσο, η Τάνια Γκένερ, επικεφαλής της BDI, της κύριας βιομηχανικής ομάδας πίεσης της Γερμανίας, δήλωσε ότι τα μέτρα «δεν θα δώσουν ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη».

Πηγή από το εσωτερικό της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι φορολογικές μειώσεις ήταν λιγότερο φιλόδοξες από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά περιέγραψε ένα «πολύ βελτιωμένο κλίμα συνεργασίας» εντός της κυβερνητικής συμμαχίας σε σύγκριση με τις αρχές του έτους. Κατά τη διάρκεια παρόμοιου γύρου διαπραγματεύσεων τον Απρίλιο, η κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να τηρήσει την υπόσχεσή της για φορολογικές μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών με χαμηλά έως μεσαία εισοδήματα.

Ο Μέρτς είχε τότε φτάσει κοντά σε συμφωνία με τον αντικαγκελάριο και εκ των ηγετών του SPD, Λαρς Κλίνγκμπέιλ, για έναν συμβιβασμό που προέβλεπε φορολογικές μειώσεις ύψους έως και 27 δισ. ευρώ. Ωστόσο, υψηλόβαθμα στελέχη της CDU είχαν αντιταχθεί στη χρηματοδότηση των μέτρων μέσω υψηλότερων φόρων για τους υψηλόμισθους, φοβούμενοι αντίδραση από τους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν το γερμανικό Mittelstand, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Το σημερινό πακέτο μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτέλους ένα σαφές σημάδι ότι η Γερμανία αρχίζει επιτέλους να κινείται», δήλωσε ο Κάρστεν Μπρζέσκι, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος Macro στην ING. «Μια στροφή μακριά από τα παράπονα και τις αναλύσεις, προς την κατεύθυνση της συγκεκριμένης δράσης.»