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Eurolife FFH: Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση

Η Eurolife FFH συνεργάστηκε με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς

Business 06.07.2026, 16:46
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Eurolife FFH: Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση
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Πρωτοβουλίες που φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στην αγορά εργασίας και αναδεικνύουν τη σημασία της βιωματικής μάθησης στηρίζει η Eurolife FFH, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάστηκε με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Αναλογιστικά Ι» και η οποία έδωσε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να μάθουν στην πράξη το πώς λειτουργεί μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία. Με αφορμή την ολοκλήρωση της ενέργειας, στην οποία συμμετείχαν 19 φοιτητές και φοιτήτριες, η εταιρεία υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες στα γραφεία της, για να τους βραβεύσει για τις επιδόσεις τους.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική προσομοίωση με τίτλο “Insurance Market Simulation Game” στόχο είχε να αναπαραγάγει την εμπειρία λειτουργίας ενός μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού. Σχεδιάστηκε από το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου με την αρωγή της Eurolife FFH, αναπαριστώντας ρεαλιστικές δραστηριότητες και πραγματικά business σενάρια. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και ανέλαβαν να σχεδιάσουν τη δημιουργία μιας ασφαλιστικής εταιρείας, να αναζητήσουν χρηματοδότηση και να καταρτίσουν ένα στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο. Μέσα από αυτή τη διαδραστική εμπειρία γνώσεων, κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις – από την τιμολόγηση και την αντασφαλιστική στρατηγική, έως τη συνολική διαχείριση της εταιρείας τους – με στόχο την ανάπτυξη αξίας και τη βελτιστοποίηση της επενδυτικής απόδοσης. Πάνω από όλα, όμως, πρόσφερε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να κατανοήσουν στην πράξη τις λειτουργίες και τις προκλήσεις της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς.

Οι βραβεύσεις

Κατά τη διάρκεια της τελετής, βραβεύτηκαν όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στο Simulation Game, λαμβάνοντας αναμνηστικά δώρα από τη Eurolife FFH ως έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας, της συνέπειας και της διάθεσής τους για μάθηση και εξέλιξη.

Ο Βασίλης Νικηφοράκης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού & MIS της Eurolife FFH, ο οποίος συνέβαλε στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας και συνεργάστηκε με τις ομάδες των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκειά της, δήλωσε σχετικά: «Η επαφή των νέων με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία που συμπληρώνει την ακαδημαϊκή γνώση και προετοιμάζει καλύτερα τη νέα γενιά για την επαγγελματική της πορεία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε ερεθίσματα στους επαγγελματίες του αύριο, καθώς για εμάς στη Eurolife FFH αξία έχει να επενδύουμε στους νέους ανθρώπους, στο μέλλον της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας συνολικά. Εκ μέρους όλης της διοίκησης της Eurolife FFH θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά και την τιμή που έχουμε να συνδράμουμε στο εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου και να συγχαρώ το σύνολο των καθηγητών για το σημαντικό έργο που επιτελούν.»

Βασδέκης: Πρωτοποριακές πρωτοβουλίες

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής, Βασίλης Βασδέκης, σχολίασε: «Η σταθερή προσήλωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην εξωστρέφεια και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας μετουσιώνεται σε πράξη μέσα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή. Η συνεργασία του Τμήματος Στατιστικής με τη Eurolife FFH αποδεικνύει πως η εισαγωγή καινοτόμων, βιωματικών διαδικασιών δίνει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας τη μοναδική ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες. Συγχαίρω θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τις επιδόσεις τους, τους Καθηγητές για τον σχεδιασμό της δράσης, καθώς και τη Eurolife FFH για την ουσιαστική υποστήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου.»

Ο Αλέξανδρος Ζυμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είχε τον κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος, ανέφερε: «Μέσα από το συγκεκριμένο Simulation Game, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, να συνεργαστούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις ομάδες για την προσπάθεια, τη συνέπεια και το υψηλό επίπεδο συμμετοχής τους, καθώς και να ευχαριστήσω θερμά τη Eurolife FFH για την ουσιαστική συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.»

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Πρόεδρος & Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής, Στέλιος Ψαράκης, καθώς και διοικητικά στελέχη της Eurolife FFH.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών που φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στην αγορά εργασίας και ενισχύουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά. Μέσα από πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία της βιωματικής μάθησης, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα συνοδεύουν τους επαγγελματίες του αύριο.

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