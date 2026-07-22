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Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο ιδίως των επί μέρους προγραμμάτων του Ιδρύματος Νανόπουλου, BioMedAi Summer School και Health Nexus Forum

Business 22.07.2026, 15:30
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Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
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Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding – MoU), υπέγραψαν το ΊΔΡΥΜΑ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ και το NANOPOULOS FOUNDATION, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία που έχουν ήδη αναπτύξει από τον Μάιο του 2025 και θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω σύμπραξη κοινών πρωτοβουλιών στην επιστήμη, στην καινοτομία και στην ψηφιακή εγγραμματοσύνη στην υγεία.

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο ιδίως των επί μέρους προγραμμάτων του Ιδρύματος Νανόπουλου, BioMedAi Summer School και Health Nexus Forum. Με την υπογραφή του Μνημονίου, τα δύο Ιδρύματα διευρύνουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους με κοινό στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην ενίσχυση της digital literacy στον χώρο της υγείας.

Η συνάντηση

Στην συνάντηση για την υπογραφή του Μνημονίου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της UNI-PHARMA στην Κάτω Κηφισιά στις 16 Ιουλίου 2026, παρευρέθηκαν η ιδρύτρια του Kleon Tsetis Foundation και Πρόεδρος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη, Επίτιμη Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και οι ιδρυτές του Nanopoulos Foundation, Δημήτριος Β. Νανόπουλος, Distinguished Emeritus Professor of Physics στο Texas A&M University και στο New York University, αναγνωρισμένος ως ένας από τους σύγχρονους θεωρητικούς φυσικούς με τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές διεθνώς, και η Dr. Όλγα Τζωρτζάτου Νανοπούλου, δικηγόρος και CEO του Ιδρύματος, με διεθνή παρουσία σε ζητήματα ηθικής, νομικής και κοινωνικής διάστασης των αναδυόμενων τεχνολογιών, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ερευνητικής δεοντολογίας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του AI Health Literacy, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού εκπόνησης επιστημονικών μελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων, της ανταλλαγής επιστημονικής τεχνογνωσίας και ερευνητικών δεδομένων, της αμοιβαίας επιστημονικής υποστήριξης και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η συνδιοργάνωση συνεδρίων, θερινών σχολείων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, webinars και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η από κοινού υποστήριξη δράσεων που προάγουν την ψηφιακή εγγραμματοσύνη και την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία.

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Business
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