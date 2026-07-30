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Παπαθανάσης: 12 εκατ. για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ

Αφορά κατόχους διδακτορικού διπλώματος

ΕΣΠΑ 30.07.2026, 10:38
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Παπαθανάσης: 12 εκατ. για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση και στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», εκδόθηκαν δέκα νέες πράξεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ΑΕΙ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.070.846,11 ευρώ.

Οι 10 νέες πράξεις αφορούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

-Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (ΕΚΠΑ),

-Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ),

-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

-Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και

-Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85.000.000 ευρώ.

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