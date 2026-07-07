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Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Business 07.07.2026, 10:45
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Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
H COO της Coca-Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη
Γιώργος Μανέττας

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Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της δραστηριότητας εμφιάλωσης της Coca-Cola στην Αίγυπτο, η Coca-Cola HBC βλέπει τη συγκεκριμένη αγορά να εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της διεθνούς της ανάπτυξης. Η χώρα δεν αποτελεί πλέον μια νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, αλλά την τρίτη μεγαλύτερη αγορά του, συμβάλλοντας ήδη στο 11% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

«Η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη, δυναμική αγορά με σαφείς δυνατότητες ανάπτυξης», σημείωσε η κα. Καλογεράκη

Αυτό ανέφερε η COO του ομίλου, Νάγια Καλογεράκη στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Bitesize Investor που πραγματοποιείται στο Κάιρο, επισημαίνοντας ότι η επένδυση δεν περιορίστηκε στην ενσωμάτωση της επιχείρησης, αλλά εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετασχηματισμού που ήδη αποδίδει καρπούς.

«Παραμένουμε απίστευτα ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, με την Αίγυπτο να παίζει κεντρικό ρόλο στις φιλοδοξίες ανάπτυξης της CCH», σημείωσε  ανοίγοντας την ομιλία της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μόλις τώρα ξεκινάμε».

«Η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη, δυναμική αγορά με σαφείς δυνατότητες ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζεται από ελκυστικά δημογραφικά στοιχεία και ισχυρή δυναμική της κατηγορίας», σημείωσε.

Coca-Cola HBC

H Coca-Cola HBC απασχολεί πλέον περισσότερους από 4.300 εργαζόμενους στην Αίγυπτο, εκ των οποίων πάνω από 1.600 βρίσκονται στις ομάδες πωλήσεων. Διαθέτει πέντε εργοστάσια και 24 γραμμές παραγωγής,

Επενδύσεις που άλλαξαν την εικόνα της Coca-Cola HBC

Η κ. Καλογεράκη εξήγησε ότι από το 2022 η εταιρεία κινήθηκε σε τρεις άξονες: σταθεροποίηση της λειτουργίας, επενδύσεις στην παραγωγή και αναβάθμιση των εμπορικών δυνατοτήτων.

H εταιρεία, όπως είπε, ενοποίησε τις βασικές λειτουργίες της νέας θυγατρικής, εφάρμοσε κοινά πρότυπα οικονομικής διακυβέρνησης και αξιολόγησης απόδοσης και στη συνέχεια αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα, επεκτείνοντας το δίκτυο ψυγείων, ενισχύοντας τις ομάδες πωλήσεων και επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την εγκατάσταση του SAP S/4HANA.

«Το ταξίδι μας στην Αίγυπτο ήταν ένα ταξίδι μεταμόρφωσης», σημείωσε η κα. Καλογεράκη

Παράλληλα, αξιοποίησε δεδομένα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της εμπορικής εκτέλεσης, ενώ επένδυσε στην ανάπτυξη τοπικών στελεχών και στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε κατηγορίες όπως τα ενεργειακά και τα αθλητικά ποτά.

«Το ταξίδι μας στην Αίγυπτο ήταν ένα ταξίδι μεταμόρφωσης. Αφορούσε την ενσωμάτωση της επιχείρησης, την πλοήγηση μέσα από προκλήσεις και, το πιο σημαντικό, το ξεκλείδωμα της ανάπτυξης», σημείωσε με έμφαση.

Coca-Cola HBC

Η ανάπτυξη της Coca-Cola HBC, τόνισε η κα. Καλογεράκη δεν ήρθε σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Αντίθετα, εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον

Το χαρτοφυλάκιο που κερδίζει έδαφος

Σύμφωνα με την COO της Coca-Cola HBC, η συνεργασία με την The Coca-Cola Company και τη Monster Energy έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα. Η Αίγυπτος αναδείχθηκε την περασμένη χρονιά ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της Coca-Cola στην Αφρική, ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του Schweppes παγκοσμίως. Παράλληλα, καταγράφει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στα ενεργειακά ποτά μεταξύ όλων των αγορών του ομίλου.

Η Coca-Cola HBC εξαγόρασε την επιχείρηση, η Coca-Cola βρισκόταν στη δεύτερη θέση της αγοράς, με σημαντική απόσταση από τον ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της στα ανθρακούχα αναψυκτικά, περιορίζοντας αισθητά την απόσταση από τον βασικό ανταγωνιστή της. «Έχουμε μειώσει τη διαφορά από τον ηγέτη της αγοράς από 13 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 σε μόλις πέντε μονάδες μέχρι το τέλος του 2025», σημείωσε, και υπενθύμισε ότι όταν η Coca-Cola HBC εξαγόρασε την επιχείρηση, η Coca-Cola βρισκόταν στη δεύτερη θέση της αγοράς, με σημαντική απόσταση από τον ηγέτη.

Coca-Cola HBC

Ανάπτυξη μέσα σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

Η ανάπτυξη της Coca-Cola HBC, τόνισε η κα. Καλογεράκη δεν ήρθε σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Αντίθετα, εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, με υψηλό πληθωρισμό, υποτίμηση του αιγυπτιακού νομίσματος και γεωπολιτικές αναταράξεις. Η κ. Καλογεράκη υπογράμμισε ότι αντί να επιβραδύνει τα σχέδιά της, η Coca-Cola HBC επέλεξε να επιταχύνει τις επενδύσεις της.

H εμπειρία από την ενσωμάτωση της αιγυπτιακής δραστηριότητας αποτελεί πλέον οδηγό για τις επόμενες κινήσεις της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Η εταιρεία αξιοποίησε εργαλεία διαχείρισης εσόδων για πιο ευέλικτη τιμολόγηση, διατήρησε προσιτές επιλογές προϊόντων για τους καταναλωτές, συνέχισε τη στρατηγική ενίσχυσης των premium προϊόντων και αύξησε τη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις της υποτίμησης του νομίσματος. Παράλληλα, ενίσχυσε τη σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και δράσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της αγοράς.

Η επόμενη μέρα της Coca-Cola HBC στην Αίγυπτο

Σύμφωνα με την κα. Καλογεράκη, η Coca-Cola HBC απασχολεί πλέον περισσότερους από 4.300 εργαζόμενους στην Αίγυπτο, εκ των οποίων πάνω από 1.600 βρίσκονται στις ομάδες πωλήσεων. Διαθέτει πέντε εργοστάσια και 24 γραμμές παραγωγής, ενώ στο Κάιρο έχει δημιουργήσει Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών και ψηφιακό κόμβο που υποστηρίζουν δραστηριότητες του ομίλου σε διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε η ίδια, η εμπειρία από την ενσωμάτωση της αιγυπτιακής δραστηριότητας αποτελεί πλέον οδηγό για τις επόμενες κινήσεις της Coca-Cola HBC στην Αφρική.

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